Bugün 60 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu Alman demokrasisinde seçim var. Seçime 3 parti katılıyor. Hıristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller.

Bugünkü seçimin en önemli yanı, 16 yıldır Başbakan olan Angela Merkel'in görev süresinin sona ermesi. Bu seçimde hangi parti çoğunluğu kazanırsa onun adayı başbakan olacak.

Bu arada bazı söylentilere göre, Alman zenginleri Sosyal Demokrat iktidardan korktukları için servetlerini İsviçre'ye transfer ediyorlarmış.



ÖRNEK SİYASETÇİLERDEN

Bugün görev süresi bitecek olan Angela Merkel, Almanya'nın örnek siyasetçilerinden biridir.

Almanya bölünmüşken Merkel, komünist Doğu Almanya'da bir rahibin kızı olarak dünyaya geldi.

Almanya'nın birleşmesinden sonra başbakan olunca çeşitli önlemlerle birliği takviye etti.

Ancak Merkel'in unutulmamasını sağlayacak iki tane icraatı var

Birincisi, İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılırken (BREXIT) olayı kolaylaştırmıştır.

İkinci icraatı ise Yunanistan'ın iflas etmesini önlemiş, çeşitli yollarla onlara finansman imkânları yaratmıştır.

Alman siyasetçiler denince akla önce Hitler veya Goebbels gelir. Oysa İkinci Dünya Savaşı yenilgisinden sonraki Alman siyasetçiler, dünyaya örnek olmuşlardır. Mesela, Konrad Adenauer ve onun Ekonomi Bakanı Ludwig Erhard, çökmüş Almanya'dan ekonomik ve siyasi mucize örneği yaratmışlardır.

Bunun gibi iriyarı görüntüsü dışında hiçbir özelliği olmadığını sandığımız Helmut Cohl, Almanya'yı birleştirmiştir.

Bu isimleri hatırlayınca Başbakan Angela Merkel'i de farklı bir yerde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.



ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Türkiye için bir seçim sonucu beklemeye daha vakit var.

Biz bundan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in yapacakları zirve toplantısının sonuçlarını merak etmeliyiz.

Özellikle Amerika'nın Türkiye düşmanı teröristlere yaptığı yardımı gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşürken Suriye'deki durumu öncelikle ele alacağı beklenmelidir.