Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika dönüşü yaptığı açıklamalar ve Biden yönetimine gösterdiği tepki bir kesim muhalefette ümit yarattı. Bunlara göre Erdoğan'ın dünyadaki yalnızlığının başlangıcı oldu bu. New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısı dolayısıyla buraya gelen hemen her liderle görüşen Biden'ın Erdoğan'la görüşmemesi Türk muhalefetine nefes aldırdı. Eski alışkanlıklarını bırakamayan belirli kesimler şimdi bir Amerikan darbesinin sahnelenmesini adeta bekliyorlar.

Oysa daha iki gün önce ABD Kongresi'nden PKK-PYD'ye 160 milyon dolarlık destek çıktı. Aynı şekilde Amerika'da üslenmiş bulunan Fetullah Gülen'in dünyanın her köşesinde ve Türkiye'de de CIA'ye desteğiyle neler çevirdiği çok iyi biliniyor. Yani Türkiye'de siyaset yapanlar veya siyasete heves edenler Erdoğan takıntısını bırakıp dünya gerçekleriyle karşı karşıya gelmeyi göze almalıdırlar. Geçmişimiz bu gafillerin Amerika'ya duydukları güvenin askeri darbeye, iç savaşa, sokak kalkışmalarına dönüştüğünü artık hatırlamalıdırlar.

Bereket Tayyip Erdoğan o eski kuşak gafil siyasetçilerden değil. Çünkü bir ülkenin güvenliğinin sadece Amerika'ya dayanarak sağlananmayacağını biliyor. Nitekim bu ayın sonunda Soçi'de Putin ile yapacağı görüşmenin gündemi bile belli. Rusya, Türkiye ile birlikte Suriye topraklarında bölgenin güvenliğini sağlamaya kararlı.

Bunca problemli dönemlerde almamız gereken dersleri artık unutmayalım. Türkiye'de ne zaman bir kalkınma hareketi görülürse Amerika'nın bunu baltalamaya hazır olduğu biliniyor. Bu gerçeği Adnan Menderes'te de, Turgut Özal'da da gördük. Ama Tayyip Erdoğan eskisine göre çok fazla hazırlıklı. Bu bakımdan Erdoğan'ın Amerika'ya ve Biden'a karşı seslendirdiği tepkilere bel bağlayan gafil muhalefet dilerim sonunda kendine gelir.