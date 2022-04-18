Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan bombardımanları devam ediyor. Rusya önceki gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Ayrıca Ukrayna sınırları içinde 800'den fazla hedefin vurulduğu açıklandı. Rusya, batırılan Moskova gemisi ile kaybettiği psikolojik üstünlüğü telafi etmeye çalışıyor. Sivilleri hedef almaktan çekinmiyor. Tabii bu arada insanlar ölüyor, canlar yanıyor.



RUSYA'YA SOYKIRIM SUÇLAMASI

Rusya'ya Amerika'dan bir de soykırım suçlaması geldi. Ancak bu konu bütün müttefikler tarafından destek görmedi. Tepki de beklenmedik bir ülke olan Fransa'dan geldi. Ermeni soykırım iddiası tanınsın diye yırtınan Fransa, soykırım kavramının bu kadar rahat kullanılmasına karşı çıktı. İlginç değil mi?



ABD'NİN GÜNDEMİ GÖÇ

Amerika, Ukrayna savaşı konusunda Rusya'yı sık sık eleştirirken Amerikan toprakları üzerindeki düzensizlik hiç bitmiyor. Dün de Pittsburgh kentinde bir partideki tartışmalar sonucu iki kişi öldü. Aynı zamanda Amerika, tarihinin en büyük göç dalgasını yaşıyor. Avrupa 3-4 milyon Ukraynalı göçmenle baş etmeye çalışırken, Amerika'ya da bu yıl rekor sayıda, yani 1 milyondan fazla göçmen gelmiş. Biden'ın saçmalamaları yanında Amerikan siyasetini en çok meşgul eden gündem de bu.



KANADA, KUDÜS VE İSVEÇ

İslam aleyhtarı olaylar da devam ediyor. Dün Kanada'nın Toronto kentinde namazdan çıkan Müslümanlara ateş açıldı ve beş kişi yaralandı. Bu arada İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar da devam ediyor. Dün 130 kişi yaralandı. Üç gün önce de İsveç'in Linköping kentinde Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Bu aralar birileri dünya yaşanmaz hale gelsin diye elinden geleni yapıyor.



TURGUT ÖZAL'I UNUTAMADIK

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da vefatının 29'uncu yıl dönümünde törenlerle anıldı. Özal döneminde Türkiye her alanda büyük bir sıçrama gerçekleştirmişti. Özal öldükten sonra Türkiye doksanlı yıllarda en karanlık günlerini yaşadı, zayıfladı ve küçüldü. Özal'ın mirasını yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağa kaldırdı. Dilerim bir daha öyle karanlık günler yaşamayız.



KILIÇDAROĞLU FETÖ'YÜ AKLADI

Cumhurbaşkanı adaylığı yoğun tartışma konusu olan Kılıçdaroğlu da Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret ederek gerçek katillerin bulunmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması da FETÖ'yü aklama ve onlara mesaj verme çabası olarak algılandı. Zira bu cinayetin tetikçisi de, FETÖ'cü azmettiricileri de hapisteler. Firariler ise yurtdışında Türkiye düşmanlığına devam ediyor. Bu gerçekler ortadayken katillerin bulunmadığını söylemek anlaşılır gibi değil.