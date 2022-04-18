Video Haber Mehmet Barlas | İslam düşmanlığı yayılıyor
Mehmet Barlas | İslam düşmanlığı yayılıyor

Mehmet Barlas | İslam düşmanlığı yayılıyor

18.04.2022 | 11:15

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Mehmet Barlas'ın 18.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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