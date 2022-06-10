Efes-2022 Tatbikatı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmayla Yunanistan'ı şimdiye kadar hiç duymadığımız sertlikte uyardı. Tatbikatı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde izleyen Erdoğan'ın söyledikleri tarihe not düşülmesi açısından çok önemli.

Erdoğan'ın Atina'ya, "Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacak" sözleri diplomatik çevrelerde deprem etkisi yaptı ve "Yunanistan'la savaşa hiç bu kadar yakın olmamıştık" yorumlarına sebep oldu.

İşte o tarihi konuşmanın Yunanistan'la ilgili bölümü:



'SİLAHLANDIRMAKTAN VAZGEÇİN'

"Bazı Yunan siyasetçiler, pervasızlıkla gerçeklikten uzak, hukuka aykırı sözlerle gündem olmaya çalışıyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler, şaka yapmıyorum. Uluslararası anlaşmalara uyun."



'AKLINIZI BAŞINIZA ALIN'

"Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhatabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına alsın. Türkiye kendi hakkını ve hukukunu kimseye çiğnetmez."



'YETKİMİZİ KULLANIRIZ'

"Yunanistan'ı pişmanlıklarla sonuçlanacak hayallerden uzak durması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye, adaların silahlandırılması konusunda uluslararası hakların kendine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan geri durmayacaktır. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimizi BM uygulamalarına uygun şekilde sürdüreceğiz."