Rusya Devlet Başkanı Putin'in aldığı iki tarihi karar, Ukrayna Savaşı'nı yeni bir safhaya soktu. Buna göre işgal edilen bölgelerde referandum yapılıp Rus topraklarına katılacak. Böylece Rusya'nın yerleşik askerleri bu bölgelerde kullanılabilecek. Ayrıca Rusya'da "kısmi seferberlik" ilan edildi. 300 bin kişi askere alınıyor.

Gelişmeleri yorumlayanlar Rusya'nın aldığı kararların etkisinin kasımdaki Amerikan seçimlerine yansıyacağını söylüyorlar. Çünkü şu anda Ukrayna'da ABD askerleri var, dahası yoğun biçimde Amerikan silahları var. Ayrıca NATO, Rus birlikleri hakkındaki tüm istihbaratı Ukrayna'ya bildiriyor.

Yani aslında savaş "Rusya ile ABD arasında" geçiyor. Eğer Biden yönetimi kasım seçimlerinde zayıflarsa Ukrayna'daki ABD saldırganlığı bir noktada dizginlenebilir. Bir başka tehlike de Rusya'nın küçük ölçekli "nükleer silahlarla" duruma müdahale etmesi. Eğer böyle bir şey olursa Amerika'nın da aynı şekilde cevap vermesi dünyayı felakete sürükleyebilir.

Son gelişmelerin ardından bildiğimiz manasıyla bir Ukrayna kalmayacağı görülüyor. Kışkırtılan ve ihanet edilen Rusya, NATO'yu yenmek için elinden geleni yapacak. Büyük ihtimalle Ukrayna denizle hiç alakası olmayan, doğal kaynağı ve sanayisi bulunmayan, Avrupa'ya muhtaç bir halde bırakılacak. Zaten Avrupa'nın kendi sorunları dağları aşmış durumda. Yani sadece Rusya-Ukrayna cephesinde değil AB cephesinde de tablo hiç parlak değil.

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SABAH, FETÖ'CÜLERİ DEŞİFREYE DEVAM EDİYOR

Sabah Gazetesi önemli bir gazetecilik başarısına imza attı. İmza sahibi gazetemizin Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek.

FETÖ'nün kara propagandacısı ve medya tetikçisi Cevheri Güven, üç ay süren titiz bir çalışmanın sonucunda Almanya'daki lüks dairesinde deşifre edildi. "FETÖ'nün Goebbels'i" diye de biliniyormuş. Türkiye'den kaçarak Almanya'nın himayesinde ülkesine yönelik ihanet faaliyeti yürüten FETÖ'cü Cevheri Güven gibilerin şeytani bir yöntemi var. Bir doğrunun yanına 99 yalanı ekleyerek toplumun kafasını karıştırmaya çalışmak.

FETÖ'cüler geçmişte de bu yöntemi çok denediler. Türkiye'yi kaosa açık hale getirmeye çalışıyorlar. Bu yöntem hep geri tepmiştir. Bakmayın Erdoğan düşmanlarının bunlara inanıyor gibi görünmelerine. Hepsi de bu FETÖ'cülerin nasıl sahtekâr olduğunu çok iyi biliyor. Amaçları 6'lı masaya propaganda malzemesi kazandırmak.

Unutmadan hatırlatayım... Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasında ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulmasında da yine bu FETÖ'nün medya tetikçisi Cevheri Güven'in ismi geçiyor. Ancak hiçbir CHP'li bu konuyu gündeme getirmiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiradan sürekli tazminata mahkûm olmasına sebep olanlar da yine Cevheri Güven gibi FETÖ'cülerin ortaya attığı sahte belgeler. Yani onu "kaset genel başkan" yapanlar...