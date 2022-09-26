Ege'de görev uçuşu icra eden Türk İHA'ları bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi. Bu gemilerin Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 zırhlı aracın sevkiyatını gerçekleştirdiği söyleniyor. Afganistan'dan sonra Yunanistan'ı güdülecek ülke haline getiren ABD, silah yığınağını adalara da yayarak hem Lozan'ı hem de 1947'deki Paris Barış Antlaşması'nı yok saymaktadır. Amerika'nın bir sonraki adımı Nancy Pelosi'yi bu adalara göndermek olabilir. Amerika'nın dünyası artık şiddetin ve hukuksuzluğun dünyasıdır. Bunu Avrupalı müttefiklerini Rusya'yı kışkırtmak için kullanırken, müttefiklerini sonunda ekonomik bunalımlara sürüklemiştir. ABD'nin silah deposu yaptığı Yunanistan da aslında müflis bir ülkedir. Milyarlarca dolar borcu olan, çalışanlarına yeterli maaş veremeyen, mesela limanlarını Çin'e satmış zavallı bir ülkedir. Amerika bu ülkeyi kötü biçimde kullanmakta ve kirletmektedir. Ukrayna, Rusya için neyse Yunanistan da Türkiye için o olsun diye ellerinden geleni yapıyorlar. Biliyoruz ki Yunan halkının iradesi, azıcık siyasete yansısa bu gerilimlerin hiçbirisi yaşanmazdı, ancak ne yazık ki durum böyle değil ve bu kışkırtmalar devam edecek.

Amerika, Rusya'ya düşman olmayan herkesi kendi düşmanı ilan ediyor ve onu parçalamak için elinden geleni yapıyor. Şimdi sırada Şanghay işbirliğine giren, Rusya ile ilişkilerini sıkılaştıran ve kamikaze dronelar yollayan İran var. İran'daki huzursuzluklar devam ederken Washington'da toplanan İranlı bir kalabalık da İran'ı protesto etti. İşin daha ilginci protestolarda İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi de boy gösterdi. Bütün bu olayların hedefindeki Putin ise, seferberlik çağrısını müeyyidelere bağladı. Son çağrıda göreve gelmeyenlere hapis cezası uygulanacak. Yabancı uyruklu olup da Rus ordusunda bir sene görev yapana ve Ukrayna cephesine gidene vatandaşlık verilecek. Bu görevi yapanlara ayda 3500 $ karşılığı maaş da verilecek.

Siyasi çalkantılar dünyanın hiçbir yerinde bitmiyor. İtalya'da dün seçim vardı. Anketler, aşırı sağcı "İtalya'nın Kardeşleri"nin (FdI) seçimlerde ilk sırada çıkacağını gösteriyor. Türkiye düşmanlığı ile tanınan siyasetçilere Avrupa da temkinli. İtalya'daki seçim sonuçlarının bir şeyleri değiştirip değiştirmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Türkiye jeopolitik satrancın hiçbir cephesinde eksik kalmak istemiyor. Bu hamlelerden biri de Kanal İstanbul projesi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu SABAH Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'e konuştu. Bakan, "Bu, dünyanın en önemli projelerden biri. Uzun soluklu bir iş. İmar planları,maliyet hesapları yapıldı. Proje eninde sonunda hayata geçecek" dedi. Yani Türkiye, stratejik hedeflerinden taviz vermeden mücadelesine devam ediyor.