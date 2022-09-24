Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapmış olduğu konuşmada, "Kolektif Batı tarafından bu çatışmanın kasıtlı olarak körüklenmesi de cezasız kalıyor. Amaçlarını belli ediyorlar: Rusya'yı yormak ve zayıflatmak için bu savaşı olabildiğince uzatmak. Bu politika, Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olması anlamına geliyor ve onları da buna taraf yapıyor" dedi. Lavrov, çok ağır kelimelerle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye de hakaret etti.

Lavrov'dan sonra Ukrayna delegesi söz alacaktı ama Lavrov, onu beklemeden salonu terk etti. Rusya'nın söylemlerinin bu kadar sertleşmesi, sahada durumun çok daha şiddetleneceğinin bir işareti. Rusya ilan ettiği seferberlikle Ukrayna'da yerleşik Rus ordusunu kullanacak. Bu ordu, ele geçirilip referandum yapılan bölgeleri korurken, yeni askere alınanlar destek gücü olarak ön cepheye yardım edecek. Böylece Rusya, savaştaki gücünü 4-5 misline çıkarmış olacak.

Rusya, Ukrayna ile değil NATO ile savaştığını yeni idrak etti. Artık ona göre davranacak. İnşallah bu gerilimin sonu nükleer bir kazayla sonuçlanmaz.



YENİ HARCAMA SİSTEMİ ŞART

Batı cephesi "gerilim artsın" diye elinden geleni yaparken Türkiye "savaş bitsin" diye çaba gösteriyor. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin aracı olduğu bir esir takası yapıldı. Bu takasın gerilimi düşüren çok önemli bir adım olduğu söyleniyor. Ancak ne yazık ki Batı, Ukrayna'da savaşacak kimse kalmayana kadar bu krizi sürdürmek istiyor. Kriz senaryosuna uymayan tüm ülkeleri de tehdit ediyor. En son biz de "Rus kredi kartı Mir, Türkiye'de kullanılıyor" diye yaptırımlarla tehdit edildik.

Erdoğan dün gerçekleştirdiği toplantıda bu konuya çözüm arıyordu. Amerikan Doları'na hiç bulaşmadan Rusların rahatça harcama yapabilecekleri bir sistem oluşturmamız şart. Amerika demişken ilginç bir haber de İran'dan geldi. CNN'in ünlü sunucusu Christiane Amanpour'un, başını örtmeyi reddettiği için İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yapacağı mülakat iptal edildi.



CHP'Lİ BAŞKANLAR EKARTE OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Seferihisar'da toplanıyor. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Arkamda mısınız?" diye CHP'lilere sordu. Kalabalıklar, "Arkandayız" derken Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada "Genel başkanımızın arkasındayız" mesajı yayınladılar. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük iki rakibini elimine etmiş oldu. Yani İmamoğlu ve Yavaş, bükemedikleri eli öptüler. İyi de yaptılar; çünkü bu sistemin en meşru adayı ana muhalefetin başıdır.