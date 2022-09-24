Video Haber Mehmet Barlas | Savaş inşallah nükleer kazayla sonuçlanmaz
Mehmet Barlas | Savaş inşallah nükleer kazayla sonuçlanmaz

Mehmet Barlas | Savaş inşallah nükleer kazayla sonuçlanmaz

24.09.2022 | 14:55

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Mehmet Barlas'ın 24.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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