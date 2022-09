Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temasları sona erdi. New York'ta Birleşmiş Milletler'in karşısındaki "Türkevi" birçok yabancı devlet adamını konuk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Almanya Başbakanı Scholz, Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail Başbakanı Lapid, Japonya Başbakanı Kişida, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi ve Guatemala Cumhurbaşkanı Giammattei Falla ile görüştü. Ayrıca ABD'li Senatör Graham ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de Türkevi'ni ziyaret etti.

Diplomasi trafiği bunlarla sınırlı olmayan Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder ve Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşlarını da ağırladı. Genellikle Türkiye düşmanlığıyla bilinen New York Times bile Tayyip Erdoğan'a barışa yönelik çabaları için geniş yer verdi ve övgüler düzdü.

Haberde Erdoğan'ın dünya barışına ve tahıl krizine yönelik attığı diplomatik adımlardan övgüyle bahsedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilen haberde, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu, ancak bir başarı elde edemediği belirtildi.

Unutmadan hatırlatayım; Erdoğan 15 liderle yüz yüze görüşürken telefon trafiğini de elden bırakmadı. Erdoğan'ın araya girmesiyle Rusya- Ukrayna arasında 200 savaş esirinin takası sağlandı. Ortaya çok duygusal görüntüler çıktı. Erdoğan, bu konudaki katkılarından ötürü Putin ve Zelenski'ye teşekkür etti.

Erdoğan'ın koltuğuna göz diken 6'lı masanın ortakları bu yoğun diplomasi trafiğine ve Erdoğan'ın diplomatik gücüne bakıp kara kara düşünüyorlardır. 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylarına baktıkça konutundan hiç çıkmayan, memleket meseleleri hakkında ne düşündüğünü hiç bilmediğimiz, zor durumda kalmadıkça hiçbir diplomatik görüşmeye katılmayan Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanlığı dönemi akıllara geliyor. Umarım bu ülke öyle bir dönemi tekrar yaşamaz.

Dünya liderlerinin gözü kulağı, ABD Başkanı Biden'ın yapacağı açıklamalardaydı. Biden'ın tuhaf hareketleri, inanılmaz gafları, konuşmasını bitirdikten sonra yönünü sürekli şaşırması dünyanın gündemindeydi. Biden'ın ruh hali, 5 Kasım 2024'te yapılması gereken ABD seçimlerini çıkaramayacağı yönündeydi.

***



PUTİN'İN SEFERBERLİĞİ GENÇLERİ ÜRKÜTTÜ

Rusya'da 300 bin kişinin askere alınacağı seferberlik kararı tüm dünyada geniş yankı buldu. Bu karar sadece Rusya'da değil, ABD ve Avrupa'da da panik yarattı. Askere gitmek istemeyen gençler, Rusya'yı terk etmeye çalıştığı için uçak bilet fiyatları astronomik rakamlara ulaştı.

Burada birinci güzergâh Türkiye görünüyor. ABD ve Avrupa'nın paniği ise Rusya'nın sahaya en az bir 300 bin asker daha süreceği, bu sebeple Batı cephesinin yolladığı silahların işlevsiz kalacağı yönünde. Aslında bu konuda hiç de haksız değiller. Rusya, şu anda Ukrayna'daki askeri operasyonu yaklaşık 150-200 bin askerle götürüyor. Karardan sonra bu sayının 500 binlere çıkması bekleniyor. Askeri savaşın yanına enerji ve finans savaşları da devreye girince özellikle Avrupa'nın işi zor görünüyor.

Mesela önümüzdeki kışı üşüyerek geçirmeye hazırlanan İsveç'te kiliseler kapatıldı. Sadece Avrupa'da değil, dünyanın her yerinde Rusya'ya karşı alınan pozisyonlara göre protestolar yapılıyor.