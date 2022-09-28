Geçtiğimiz günlerde 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu bir adım öne çıktı. Tabii bu hamlede HDP'nin ve Selahattin Demirtaş'ın desteğinin payı çok büyük. Zaten 6'lı masayı yönetenlerin stratejilerine göre, HDP'nin desteğini almadan cumhurbaşkanlığı yarışını kazanmaları imkânsız. Ancak HDP'den destek arayışı, CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağına çok fena dolanmaya başladı.

Son olarak Mersin'de polisevine saldırarak bir polisi şehit eden Dilşah Ercan adındaki kadın teröristin geçmişte CHP tarafından hazırlanan bir kitapta tutuklu ve mağdur gazeteci olarak ilan edildiği ortaya çıktı. O kitapta yer alan tutuklu "sözde gazetecilerin" isimleri sosyal medyada dolaşıma girmeye başladı. Çoğunun ortak özelliği "PKK, MLKP, DHKP-C ve FETÖ üyesi" olmaları. Aslında hiçbiri gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde bulunmuyor. Bunu CHP'liler de çok iyi biliyor. Önemli olan bu terör örgütlerinin desteğini almak ve Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda "gazetecileri tutuklayan ülke" olarak lanse etmek. Bunu da başardıklarını söyleyebiliriz. Dönelim CHP'nin mağdur gazeteci olarak gösterdiği Dilşah Ercan isimli canlı bombaya. Bu terörist, karakola saldırdıktan sonra üzerindeki patlayıcılarla intihar etti. Kim bilir belki "CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun HDP'den aldığı destek de onların intiharı" olmuştur.



YUNANİSTAN, ABD İŞGALİ ALTINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan adalarının ABD tarafından silahlandırılmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz ve imkânlarımız bunların çok ötesindedir. Ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz" dedi.

Bu konu hakkında fikri sorulan Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise, "Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil" açıklamasını yaptı.

Bizim anladığımız şu: Amerika Birleşik Devletleri, üzerimize saldığı Yunanistan'ın tasmasının uzunluğuyla ilgili bizimle pazarlık yapmaya çalışıyor. Biz de elimizde çomakla bekliyoruz.



UKRAYNA'DA BARIŞ UMUDU

Rusya'nın referandumlarla Ukrayna'daki konumunu sağlamlaştırması, savaşın sonunun göründüğü manasına da gelebilir. Eğer Ukrayna çok hızlı davranıp fiili durumu kabullenerek acil bir barış yolu ararsa daha fazla toprağını kaybetmeden savaş bitebilir. Ancak şu anda olduğu gibi tüm güçleriyle saldırmaya devam ederse, bütün ordusu ve altyapısı sıfırlanmış, denizle bağlantısı kalmamış bir kara parçası olarak kalma ihtimali çok büyük. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin, Batı'nın kışkırtmalarına kulağını kapatmasının zamanı geldi de geçiyor.