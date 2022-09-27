6'lı masanın problemli olmayan ayağı yok. En büyük problem de ego sorunu. Her birinde egolar boylarını geçmiş durumda ve en ideal insanın kendileri olduklarını düşünüyorlar. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ahmet Davutoğlu ile ilgili ilginç bir kulis bilgisi verdi. 6'lı masanın probleminin Ahmet Davutoğlu olduğunu söyleyen Varank, çarpıcı bir olayı ilk kez anlattı:

"Biliyorsunuz, 6'lı masa ilk kurulduğu günlerde 'Kim nerede oturacak, sıralama ne olacak?' tartışmaları olmuştu. O tartışmada en cevval Ahmet Davutoğlu'dur. Siyasi hayatının en büyük mücadelesini Bakanlar Kurulu'nda vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu başbakan iken bir kabine toplantısına başkanlık etmek üzere hükümeti Cumhurbaşkanlığı'na davet etti. Ve o davette Ahmet Davutoğlu, 'Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum' diyerek bu Bakanlar Kurulu olmasın diye çok büyük mücadeleler verdi."

Davutoğlu'nun altılı masaya, "Aranızda tek başbakan olan benim. Yüzde 49.5 oy aldım, dolayısıyla cumhurbaşkanlığını hak eden tek kişi benim" diyerek caka sattığı da siyasi kulislerde dolaşıyor.

Masanın diğer ayağında ise Davutoğlu'nun düşman kardeşi olan Ali Babacan var. O da devamlı bütün kerameti kendinde gören açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan'a isim vermeden yüklendi. Erdoğan, "Faizi 4.6'ya indirdik. Enflasyon 6.2'ye geldi. Bunu biz başardık, birileri değil. Şimdi bu neticenin üstünden kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim, sen kimsin? Altı sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu Başbakan. Sen kimsin ya?" dedi.

6'lı masanın aslında en büyük yarışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından muhatap alınmak. Çünkü hepsi çok iyi biliyor ki bir adım öne çıkmanın tek yolu Tayyip Erdoğan tarafından kale alınmaktır. Yani masanın kaderi de Erdoğan'ın elinde. Erdoğan kimi rakip bellerse adaylık yarışını kazanan o olacak. Bu da kaderin cilvesi olsa gerek.



PANDEMİDE TUHAF GELİŞMELER

Yaklaşık üç yıldır yaşadığımız pandemi senaryosunda da ilginç gelişmeler oluyor. Bütün dünyayı saçma sapan tavsiyeleriyle evlerine kapatan ABD Başkanı'nın Baş Tıbbi Danışmanı Fauci, bütün bunları sanki başkası yapmış gibi davranmaya başladı. Çünkü Amerika'daki seçimlerden sonra Fauci'nin yargılanması bekleniyor. Aşı teknolojisinin kaynağı olan ve en sert tedbirleri uygulayan Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz'un Kovid-19 testi de pozitif çıktı. Daha ilginci ise aşı işinden milyarlarca dolar kazanan, çift maskeli dolaşan Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla'nın koronavirüs testinin 6 hafta içinde bir kez daha pozitif çıkması. İşin yüreğimize su serpecek(!) yanı ise bu şirketin, son model hatırlatma dozlarını (sadece kobaylarda denenmiş) piyasaya sürmüş olması.