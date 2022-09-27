Video Haber Mehmet Barlas | 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını Erdoğan belirleyecek
Mehmet Barlas | 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını Erdoğan belirleyecek

Mehmet Barlas | 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını Erdoğan belirleyecek

27.09.2022 | 16:41

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Mehmet Barlas'ın 27.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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