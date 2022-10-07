CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına gösterilen tepkilerden dolayı CHP'de büyük moral bozukluğu yaşanıyor. Bu çıkışın gereksiz olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun kendi kalesine gol attığını söyleyen CHP'liler çoğunlukta. Tabi CHP medyası da bu durumdan memnun değil.

Erdoğan'ın başörtüsü konusunda anayasa değişikliği hamlesinin yarattığı şoku atlatamayan Kılıçdaroğlu yönetimi ikinci bir şoku yaşıyor. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Cuma günü Alevi vatandaşlarımız için önemli mesajları olacağını söylemişti. Nitekim Cumhurbaşkanlığı'na yakın kaynaklar, Erdoğan'ın bugün Şahkulu Sultan Dergahı'nı ziyaret edeceğini ve 8 ilde 8 cemevi açılışını gerçekleştireceğinin altını çizdi. Yıllardır Alevi vatandaşlarımızın sorunları konusunda tek bir çözüm üretemeyen CHP, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şahkulu Sultan Dergahı'ndan Alevi vatandaşlarımıza vereceği mesajları merakla bekliyor. Türkiye son 20 yılda kronikleşmiş birçok meselesine çözüm buldu. Aleviler'in temel hak ve özgürlükleri noktasında önemli adımlar atıldı. Bugün bu adımlar taçlandırılmış olacak. Alevi vatandaşlarımızın beklentileri arasında cemevilerin elektirik su giderlerinin karşılanması, görevli Alevi dedelerinin maaşları, cemevlerine hukuki statü gibi beklentiler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını biz de merakla bekliyoruz.



KILIÇDAROĞLU ABD'DE KİMİNLE GÖRÜŞECEK?

Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ABD ziyareti siyasi kulislerin ana gündemlerinden bir tanesi.. 3 gün sürecek bu ziyarette 14 saat gidiş ve 14 saat dönüş yolculuğunun ardından temaslara çok az bir zaman kalıyor. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini anlamsız kılıyor. Çok kısa süre Amerika'da kalacak olan Kılıçdaroğlu'nun aslında kimi görmek için oraya gittiği herkesin merak konusu. CHP Genel Başkanlığı kariyeri bir kasetle başladığı için, spekülasyonlar Kılıçdaroğlu'nun bu kasetin sahipleriyle buluşacağı üzerine dönüyor. Bu kasetlerin sahibinin kim olduğu da herkesin malumu. Tabi bir de onları yönetenler var. Umarım seyahati bittiğinde Kılıçdaroğlu'nun ABD'de kimlerle görüştüğünü ayrıntılı olarak öğreniriz.



ERDOĞAN-PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİ

Çekya'nın başkenti Prag'da toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesi bekleniyor. Dün Paşinyan, Aliyev ve Erdoğan arasında kısa ala oldukça samimi bir sohbet gerçekleşti. ABD'nin ve Fransa'nın saldırgan bir tutum izlemesi için sürekli sırtını sıvazladığı Paşinyan'ın böyle bir fotoğraf vermesi Batı'da şaşkınlıkla karşılandı. Atina'daki bazı yorumcular Miçotakis'in de Erdoğan'la görüşmek için fırsat kolladığını da söylüyor. Bakalım Türkiye'nin başına bela olmaları için Batı tarafından kışkırtılan bu iki ülke ile ilişkilerimiz normalleşebilecek mi?