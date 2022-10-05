MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmalarıyla Türk siyaset edebiyatına yeni boyutlar getiriyor. Bahçeli dünkü grup konuşmasında dünyadaki ve Türkiye'deki tüm sorunlara değinerek çözümler üretti. Bahçeli'nin konuşmasından bazı bölümler şöyle:

"Anketler şunu bunu söylemiş bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız. Satılmış anketçilerde eğer yüz kaldıysa sokağa çıkıp çıkmamayı, kamuoyu araştırması yapıp yapmamayı bir kez daha düşünmelerinde yarar olacağı kanaatindeyim."

"Dünyaya ilan ediyorum. Adalar konusunda hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımız çiğnetmeyiz, vazgeçmeyiz"

"Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki, Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez."

"Terörizmin ablukası, ekonomik saldırılar, siyasi oyunlar ve ticaret savaşları çözülmeyi bekleyen sorunların en başındadır."

Bahçeli ayrıca ABD'nin Güney Kıbrıs'a yaptığı askeri yardımları ve Ege'de Yunanistan'a verilen desteği Türkiye'ye meydan okumak şeklinde yorumladı. "Lozan'ı yok sayanlar sonunda çok ağır bedel ödeyeceklerdir, Yunanistan, Amerika'nın miçosudur" diyen Bahçeli "şerefimiz için seve seve şehadeti göze alacağımızı bunlar bilmiyorlar" şeklinde konuştu.

Tabi bütün bunlardan bahseden Bahçeli, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değinmeden de edemedi. Kılıçdaroğlu'nun teröriste DNA testi isterken utanıp utanmadığını soran Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun son başörtüsü çıkışı için de "Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin anlamı yoktur. Böyle bir yasa gelirse MHP geçmişteki kararının arkasında durur, böyle bir yasaya gerek olmadığını söyler. Kılıçdaroğlu çok önem veriyor ise Milletvekillerinden başlasın başörtüsüne..." sözlerini kullandı.

Devlet Bahçeli yaptığı tespitler için tebrik ediyoruz. Birçok konuda olduğu gibi başörtüsü konusunda da Kılıçdaroğlu'nun kaf ası çok karışık. AK Parti'nin başörtüsü konusunda attığı adımlara karşı imza atan, başörtüsünü bir siyasi simge ve bir metre bez parçası olarak gören Kılıçdaroğlu, şimdi ikiyüzlü bir siyaset izleyerek başörtüsüne yasal güvence istiyor.

Daha önce de "Başörtüsünü biz özgürleştirdik" demişti. İnsanın gerçekten aklı almıyor. Bu seçmen Kılıçdaroğlu'nun hangi sözüne itibar etsin ve herşeyden önemlisi neden güvensiz.

Kılıçdaroğlu'nun tüm çıkışları tutarsızlıklar zinciri gibi görünse de aslında kendi içinde bir tutarlılığı var. CHP lideri tüm çıkışlarında Türkiye aleyhtarlığını ön planda tutmak gibi son derece istikrarlı ve tutarlı bir çizgisi var.