Video Haber Mehmet Barlas | Tutarsız siyaset ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarı
Mehmet Barlas | Tutarsız siyaset ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarı

Mehmet Barlas | Tutarsız siyaset ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarı

05.10.2022 | 14:34

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Mehmet Barlas'ın 05.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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