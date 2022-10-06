Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendirdiği anayasa teklifi ile başörtüsü yasakçısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesi elinde patlattı.

Erdoğan, TBMM Grubu'nda Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki başörtüsüne ilişkin tutumlarını arşivden verdiği örneklerle anlattı..

Geçmişte başörtüsünü faşizan bir tutumla ele alan, bir metrekarelik bez parçası diyen, her fırsatta AYM'ye giden CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun bugün başörtüsünü bir kanun teklifi ile özgürleştirmeyi öngören girişimini samimiyetsizlik olarak değerlendirdi. AK Parti tarafından hazırlanan, kazanılan hakların korunacağı, bir daha başörtüsü yasağının gündeme getirilemeyeceği bir anayasa değişikliğini CHP'nin de desteklemesini istedi.

Erdoğan konuşmasını, "Eğer dürüstsen, samimiysen temel insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminde çıkartmaksa... Çözümü yasa değil anayasa üzerinde sağlayalım. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım. Biz demokrasiye ve milli irademize saygımızdan dolayı kendi teklifimizi sunuyoruz." diyerek sonlandırdı.

Peki Erdoğan'ın bu anayasa değişikliği hamlesine CHP ne dedi? İlk tepki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi ve sosyal medya hesabından "Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" dedi.

Özgür Özel aslında şunu söylemeye çalışıyor: "Biz başörtüsü hamlesi ile AK Parti'yi köşeye sıkıştırmaya ve muhafazakar seçmenin aklını çelmeye çalışıyorduk. Erdoğan'ın böyle bir hamle yapacağını beklemiyorduk. Anayasa değişikliğine evet dersek kendi seçmenimize izah edemeyiz. Biz bu işte yokuz."

Dünkü yazımda söylediğimi bugün de tekrarlıyorum. Başörtüsü yasakçısı CHP bugün ikiyüzlü bir siyaset izliyor. Bu tutarsız siyasetle tek bir muhafazakar seçmeni kandıramaz.

Kılıçdaroğlu bırakın muhafazakar seçmeni, CHP medyasını bile bu konuda ikna edemedi.

CHP'li yazarlar Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını son derece gereksiz ve samimiyetsiz bulduğunu açıkladı. Hatta Cumhuriyet Gazetesi, "Kılık Kıyafet Siyaseti" diye manşet atarak ve "Laiklik ve Medeni Kanın" başlıklı sert bir başyazı kaleme alarak CHP liderini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgürlükler hamlesini başörtüsü ile sınırlamadı. Alevilerin temel hak ve özgürlükleri konusunda Cuma günü tarihi adımlar atacağını açıkladı.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışıyla kendi kalesine iki gol atmış oldu

6'lı masanın muhafazakar geçinen üç ayağından ise bu konuda henüz bir ses yok. Zaten onlar Kılıçdaroğlu'nun peşine takılmışlar ve CHP seçmeninin hoşuna gitmeyecek hiçbir şey söylemezler. Onların siyasetteki varlık sebebi Erdoğan'dan oy çalabilmek. Bunu başaramazlarsa 6'lı masa dağılmakla kalmayacak, o masada oturanlar siyaset sahnesinden silinecekler. İşte böyle bir ortamda 2023 seçimlerine gidiyoruz. Heyecanlı bir seçim süreci bizi bekliyor.