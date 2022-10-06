Video Haber Mehmet Barlas | Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun oyununu yine bozdu
Mehmet Barlas | Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun oyununu yine bozdu

Mehmet Barlas | Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun oyununu yine bozdu

06.10.2022 | 14:47

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Mehmet Barlas'ın 06.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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