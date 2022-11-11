Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem içeride hem de dışarıda çok aktif. Seçim sürecine fiilen girdiğimiz için Erdoğan, iç siyasetteki icraat yarışını hız kesmeden sürdürüyor. Aynı şekilde diplomatik temasları ve yurtdışı gezileri de tam gaz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkand'a yola çıkmadan önce havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.

"Türk devletleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla 1992'den bu yana gayretlerimiz sürüyor" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Semerkand zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut işbirliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp önemli kararlar alacağız."

Uluslararası diplomaside yapılan konuşmalar hep lafta kalır. Ama Erdoğan'ın lider diplomasisinde bu genel kanaat adeta yıkıldı. Erdoğan bu görüşmelerden mutlaka bir sonuç çıkarıyor. O yüzden her diplomatik adım, önemli bir açılıma dönüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkand'da Özbekistan Cumhurbaşkanı, Macaristan Başbakanı, Türkmenistan Cumhurbaşkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Bu görüşmelerde önemli kararlar alınacağı belirtiliyor.

Defalarca yazdık ama yine altını çizmekte fayda görüyorum. Erdoğan dünyanın en tecrübeli siyasi lideri. Bu tecrübesini uluslararası diplomaside gösteriyor. Dünyaya lider diplomasisi dersi veriyor. Bu yüzden 2023 seçimlerini önemsiyoruz.

Türkiye'nin yürüttüğü çok yönlü ve çok boyutlu diplomatik strateji artık meyvelerini vermeye başladı, hızla da vermeye devam edecek. Dünyanın enerji ve gıda vanaları fiilen Türkiye'nin elinde. Teknolojide de benzer bir sıçrama yaparsak önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin sırtını kimse yere getiremez.

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TAHIL KORİDORUNDA SON DURUM

19 Kasım'da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi ve bir yıl uzatılması için Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi deyimiyle "lider diplomasisi", belli ki yeniden devreye girecek ve tahıl koridoru başta fakir ülkeler olmak üzere dünyayı beslemeye devam edecek.

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İRAN'IN FÜZE DENEMELERİ

İran ilk defa hipersonik füze denemesi yaptı. Ses hızından 5 kat daha süratli hareket eden hipersonik füzeler, bu özellikleri nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor. Eğer İran, bütün ambargolara ve engellemelere rağmen sahiden hem hipersonik füzesini hem de nükleer silahlarını yapmayı becerebilirse bu Batı cephesinin bir fiyaskosu olarak tarihe geçecektir. Tabii İran'ın da bu konularda ne kadar ilerlediği bir bilinmez olarak devam ediyor.