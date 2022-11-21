Türk Silahlı kuvvetleri dün Kuzey Irak ve Kuzey Suriye topraklarında çok büyük ve kapsamlı bir harekat gerçekleştirdi. Adı Pençe-Kılıç Hava Harekatı. Vur emrini Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Sadece Türk basını değil dünya basını da bu kapsamlı harekata geniş yer ayırdı ve bu operasyonu "PKK'nın Taksim saldırısına misilleme" olarak yorumladı.

Gerek SİHA'ların gerekse F-16'ların katıldığı bu büyük harekatta 89 terör hedefi imha edildi. Türkiye bu kez Suriye sınırını terörden tamamen temizlemek için oldukça kararlı. Terör unsurlarından bölgeyi temizlemeden operasyonları sonlandıracak gibi görünmüyor.



TERÖRÜN ANLADIĞI DİLDEN MESAJ

Aralarında sekiz örgüt yöneticisin de olduğu bir çok terörist etkisiz hale getirildi. Geçen hafta gerçekleştirilen terör eylemi ertesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "mesaj alındı ve gereği yapılacak" demişti. TSK'nın yaptığı hava harekatında Suriye'de konuşlanmış olan Rusya'nın hava sahasının kullanılmış olması da Erdoğan ile Putin'in uyum seviyesini gösteren ilgi çekici bir detay.

ABD'nin Suriye'deki akıl almaz tutumu ortada. Terör örgütü PKK/YPG'ye verilen destekten artık kimsenin kuşkusu yok. Zaten ABD'li yetkilier de bu desteği artık gizlemiyor, kameraların önünde yapıyor. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, Suriye'deki eğitim verdiği PKK/YPG'li teröristlerin mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşma yapan ABD'li komutan kameralar önünde teröristlere başarılar diledi.



ABD DOST MU DÜŞMAN MI?

Ortada iki tane süper güç var. Bunlardan birisi ABD diğeri Rusya. ABD, sözde müttefikimiz ama istediklerini yaptırmak için terör örgütlerine silah yardımından, eğitim vermekten, darbe girişimlerinde bulunmaktan çekinmiyor. Bu süper güçlerin diğeri Rusya ise müttefikimiz değil. Ancak sahadaki gerçekler çok farklı. Rusya, nükleer santral işbirliğinden, doğalgaz dağıtım merkezlerine, turizmden ve dış ticarete ticarete kadar her konuda Türkiye'nin yanında duruyor

Gerçi yakın zamana kadar Rusya'nın da PKK ile yakın ilişkileri vardı ancak belli ki Rusya'da PKK'nın ne olduğunu tam olarak idrak etti.



PKK'YI VURDUK SES HDP'DEN GELDİ

Türkiye sınır ötesinde tarihi bir harekatta bulunuyor ama 6'lı masadan henüz ses yok. Attığı tweetlerle borsa spekülasyonu yaparak suç işleyen Kılıçdaroğlu'ndan henüz açıklama gelmedi. "Zaten YPG bizim düşmanımız değildir" diyerek yılar önce tavrını ortaya koymuştu. Bugün de fikrinin değiştiğini zannetmiyorum. Masanın gizli ortağı HDP ise ilk açıklama yapan parti oldu ve harekatın hemen durdurulmasını istedi. FETÖ'cülere gelince… Onlar ölen PKK'lılar ve tahrip edilen PKK mevzileri için sosyal medyada ağıtlar yakmakla meşgul. Artık hiçbiri bizi şaşırtmıyor.

Bu duygular içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerine başarılar diliyorum. Allah Mehmetçiğin ayağına taş değdirmesin.