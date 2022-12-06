Aralık ayıyla birlikte beklenen oldu ve enflasyon 19 ay sonra ilk kez düşüşe geçti. Şanlıurfa'da büyük ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güneydoğu'dan keyfi yerinde döndü.

Siyaset kulisleri ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü açıkladığı ve büyük hayal kırıklığı yaratan vizyon projesinden çok "ithal danışmanlara" ne kadar ödediğini konuşuyor

Mesela Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmeyen, herkesi uyutan video konuşmasında karbon ayak izinin azaltılmasından bahseden, ABD'nin atadığı danışman Jeremy Rifkin'e kaç para ödendi dersiniz?

CHP yönetiminden bir rakam açıklanmadı. Ancak ithal danışman Rifkin'in bu tür toplantılardan "20 bin ile 100 bin dolar" arasında bir ücret aldığı biliniyor.

Ermeni soykırımı yalanına destek veren, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in de övgüsüne mazhar olan(!) Daron Acemoğlu'nun kaşesi ise 10 bin dolardan başlıyormuş.

Bir de Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısında adı CHP'nin yeni danışmanı olarak duyurulan Hacer Foggo var. O da adını TSK'ya yönelik iftiralarla dolu sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuş. Onun ne kadar aldığını bilmiyorum.

Konu aslında para değil, ilgimi de çekmiyor. Asıl daha önemli bir meselemiz var. Mesela bu danışmanlar, Türkiye'nin PKK ile mücadelesi hakkında ne düşünüyorlar? Ya da FETÖ ile mücadelemize nasıl bakıyorlar? Enerji bağımsızlığımız ve Mavi Vatan hakkında bir görüşleri var mı? Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği "dengeli politika" konusunda ne düşünüyorlar?

Aldıkları parayı güle güle harcasınlar. Madem Türkiye'yi yönetmeye talip bir partinin danışmanlığını yapıyorsunuz, bu soruların cevabını bilmek de hakkımız.

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DAHA FAZLA ZORLAMAYA GEREK YOK KEMAL BEY

Türkiye'de muhalefet olmak kolay. Hem de karşınızda icraatçı bir hükümet varsa işiniz çok daha konforlu. Yapacağınız tek bir şey var. Her icraata itiraz edeceksiniz. Çevrenizde yeminli Erdoğan düşmanları varsa bol da alkış alırsınız.

Ama iktidara talip olmak zordur. Öncelikle halka güven vermelisiniz. Seçmen sizde bir inandırıcılık sorunu görürse asla yüzünüze bakmaz. Bir de karşınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi 1994 yılından bu yana verdiği her sözü tutan bir lider varsa işiniz çok daha zordur.

Bunları neden mi yazıyorum?

Birkaç gündür CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun dramını izliyorum. 74 yaşında bir siyasi lider. 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olamazsa bir daha şansının olamayacağını biliyor. Aday olmayı istemek en doğal hakkı.

Ama olmuyor Kemal Bey. "AK Parti'den çalıntı vizyon projelerle, ABD'den ithal bürokratlarla, Türkiye düşmanı danışmanlarla, sokağa hiçbir şey söylemeyen konuşmalarla" seçmeni ikna edemezsiniz. Hepsini doğru yapsa da Kemal Bey'de Türkiye'yi yönetecek bir kumaş maalesef yok. Yol yakınken bu işten vazgeçmesinde fayda var.

Bu yazdıklarımdan İmamoğlu daha iyi aday olabilir gibi bir anlam da çıkmasın. Ekrem Bey de önce İstanbul'a sahip çıksın, Alibeyköy'deki sinyalizasyondan kaynaklanan İETT otobüsü ile tramvay kazasının hesabını versin. Adaylığını sonra konuşuruz...