Bloomberg TV ve Washington Post'ta dün ilginç bir analiz yayınlandı. Bu analizden anladığımız kadarıyla Batı basını, Türkiye'deki seçimlerle bizim tahmin ettiğimizden daha fazla ilgili. Bu analize göre, "2023 Türkiye seçimleri, dünyanın ön önemli seçimi olacak". Bu sözleri biz söylesek "Abartıyorsunuz" denir. Ama dile getirenler, ABD medyasının amiral gemileri. Bu analizde, "Türkiye seçimleri, Washington-Moskova hattında jeopolitik ve ekonomik sonuçlara yol açacak, ayrıca Avrupa başkentlerini, Ortadoğu'yu, Orta Asya'yı ve Afrika'yı etkileyecek" deniliyor.

Seçimleri kazanabilecek en güçlü aday olduğunu belirttikleri Erdoğan'ın, Batılı liderler tarafından istenmediğinin de altı çiziliyor. Analiz şu cümlelerle son buluyor: "Ankara'nın dünya meselelerindeki etkisi, Erdoğan'ın iktidarda kaldığı süre boyunca elde ettiği başarıları kanıtlıyor."

Aslında Bloomberg ve Washington Post'un özetle söylemek istediği şu: "Erdoğan liderliğindeki Türkiye giderek güçleniyor. Biz bunu asla istemiyoruz. Bu seçimlerde Erdoğan'ı engellemeliyiz." Bu yüzden Erdoğan nefreti üzerinde birleşmiş 6'lı masayı, FETÖ'yü ve PKK'yı destekliyorlar.

Sandığa giderken Batı medyasının ve Batılı liderlerin neden Erdoğan'ı istemediklerini bir kez daha gözden geçirin. Seçimleri FETÖ ve PKK destekli 6'lı masanın adayı kazandığında nasıl bir Türkiye'ye uyanacağınızı bir kez daha hayal etmeye çalışın.

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HDP İLE DEVA PARTİSİ İTTİFAK MI YAPACAK?

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "HDP kendi adayıyla seçime girecek. Yakında adayımızı açıklayacağız" dedi. Ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Milletvekili sayısında anlaşamazsak DEVA Partisi olarak seçime katılırız" şeklinde konuştu. Peki bu iki partinin benzer açıklamaları ne anlama geliyor?

Bildiğiniz gibi son dönemde HDP ile DEVA Partisi sahada birlikte çalışıyor. Doğru düzgün bir teşkilatı bulunmayan DEVA Partisi'ne sahada HDP'liler destek veriyor. Yani tabanda bir HDP-DEVA ittifakı görülüyor. Tabandaki bu ittifak, aslında seçimlere HDP ile DEVA'nın birlikte katılacağının habercisi. Bu yöntemle daha fazla milletvekili çıkaracaklarını ve seçimlerin ikinci tura taşınmasına katkı sağlayacaklarını düşünüyorlar. Siyasi kulislerde konuşulan da bu.

"İnsanlar plan yaparken kader gülermiş" der büyükler. Eğer bu plan tutmazsa ve Erdoğan ilk turda yeniden kazanırsa ne olur peki? Cevabı çok açık. 6'lı masa ve bu ittifakın gizli ortakları HDP, FETÖ ve PKK'nın topu birden bir daha adı anılmamak üzere tarihe gömülür. Bu kaçınılmaz sonu gördükleri için her türlü kirli ittifaka, ayak oyunlarına başvurmaktan, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine göz kırpmaktan çekinmiyorlar.