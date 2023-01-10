Mehmet Barlas | Washington Post'un Erdoğan korkusu

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Uşak'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 120 kişi gözaltında | Video 10.01.2023 | 08:44
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Kalaşnikofla balkondan ateş açan şahıs kamerada | Video 09.01.2023 | 21:23
47:08
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Başkan Erdoğan açıkladı: EYT düzenlemesi yakında Meclis'te | Video 09.01.2023 | 20:46
03:18
Hastanede maske takmak istemeyen hasta zor anlar yaşattı | Video 09.01.2023 | 20:17
02:28
Başkan Erdoğan: Otoyol- Köprü geçişlerinde artış olmayacak | Video 09.01.2023 | 19:56
01:43
Buzlanma ve sis kaynaklı 3 ayrı kaza gerçekleşti: 4 yaralı | Video 09.01.2023 | 18:18
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Melih Altınok | Akşener 15 Temmuz'da sepet yapmış 09.01.2023 | 16:35
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Mehmet Barlas | 6'lı masanın HDP'li aday taktiği 09.01.2023 | 16:27
03:27
Son Dakika: Bakan Kirişçi'den et fiyatları açıklaması | Video 09.01.2023 | 15:23
26:39
22:51
Mehmet Barlas'ın 10.01.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...