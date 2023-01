Türk siyasetinin 6'lı masa tartışması, 9 saat süren oturumun sonunda akıl dışı boyutlara ulaştı. Toplantıdan çok menü konuşuldu. Menüde Konya'ya özgü bamya çorbası varmış. Dinlemeyi engellemek için toplantı odasına jammer yerleştirilmiş. Kimsenin ne konuşulduğunu merak ettiğini zannetmiyorum.

Masanın 6 ayağı da farklı hünerlere sahip. Örneğin, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Sivas'ın eski belediye başkanı iken bir otel baskınında 36 kişi öldürülmüştü. Karamollaoğlu'nun ihmali o dönemde çok tartışılmıştı. Şimdi bu 6'lı masanın akil adamı durumunda. CHP'liler o günleri hatırlamak bile istemiyor.



HERKES DALGA GEÇTİ

6'lı masa toplantısından en bomba açıklama ise müstafi Başbakan Davutoğlu'ndan geldi. En büyük marifeti Suriye iç savaşı olan Davutoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı, oyunun kurallarını değiştiremeyecek. Cumhurbaşkanı adayı kendi düşüncesini bizim onayımız olmadan uygulayamayacak" dedi. Yani en az yüzde 50 oy almış bir cumhurbaşkanı, yüzde 0.5 oyu bile belli olmayan Davutoğlu'ndan onay ve talimat almadan hiçbir adım atmayacak. Davutoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada siyasi espri konusu oldu.

Anlayacağınız ülkeyi kimsenin tanımadığı DP lideri Gültekin Uysal yönetecek ve Muharrem İnce'nin de söylediği gibi cumhurbaşkanı 6'lı masanın sekreteri olacak. Böyle ülke yönetilir mi? Seçmen böyle bir lidere güvenip oy verir mi?



GİTTİĞİ YERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Masanın en zor durumda olan ortağı ise Meral Akşener. Tansu Çiller'in İçişleri Bakanı iken her gördüğünde Özer Çiller'in elini öperdi. Sonra Çiller'e ihanet edenlerin yanında en başta yerini aldı. AK Parti'nin kuruluşunda da yer almaya çalıştı fakat baktı olmuyor, karşı tarafa geçti.

Bu kez Devlet Bahçeli ve MHP'yi yok etmeye çalışırken de gördük. Şimdi kendine büyük destek, hatta vekil veren Kılıçdaroğlu'na yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı önündeki tek engel Meral Akşener. Ankaralı bir esnaf çocuğu olan Ali Babacan ise Türklük kavramının hiç geçmediği bir anayasa ile yanıp tutuşmaya başladı. Ayrıca FETÖ'cü KHK'lılara da mavi boncuk dağıtmaya devam ediyor. Terör örgütlerinin desteğiyle cumhurbaşkanı olabileceğini zannediyor. Babacan'ın bir danışmanı varsa lütfen kendisine "PKK ve FETÖ ağzıyla siyaset yapmanın Türkiye'de bir karşılığı olmadığını" söylesin.



SEÇİMDEN SONRA AÇIKLASINLAR

Tabii ki 9 saatlik siyaset marangozluğunun büyük ustası Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu'nun en büyük özelliği, neye karar verdiyse onu asla yapmaması ve çok kararlı gibi görünmesidir. Bu davranışı tüm hızıyla devam ediyor. Karamollaoğlu'nun "Hadi açıkla artık" baskısına rağmen "Adayım" diyememiş.

Şimdi siyasi yorumcular, Akşener'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıdan "çıkmayacak" kararlara kilitlendi. Aday belirleme süreci başlatmışlar. Acele etmesinler, seçimden sonra rahat rahat açıklarlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyenler, milletvekilliği ve bakanlıkları nasıl paylaşacak? Asıl kavga 6'lı masanın 11. toplantısında çıkacak. Bence masanın dağılma ihtimali hala çok yüksek.