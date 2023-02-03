Hollanda, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ardından farklı Avrupa ülkeleri, İstanbul başkonsolosluklarını kapatıyor. Gerekçeleri ise "güvenlik". Avrupa'da alçağın biri, birkaç ülkede Kuran-ı Kerim yakıyor. Buna engel olmadıkları gibi konsolosluklarını ve özel okullarını kapatıyorlar. Avrupa ülkeleri "seçimlere 3 ay kala" bu eylemi yaparken sonuçlarını da elbette biliyor. Turizm durur, borsa çöker, yabancı sermaye kaçar ve Türkiye güvensiz bir ülke haline gelir diye umuyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün kameraların karşısına geçip Avrupa ülkelerinin bu konsolosluk kapatma operasyonunun perde arkasını tek tek anlattı. Olayın çok farklı yönleri varmış.

Uluslararası bazı istihbarat elemanları, Türkiye'deki DEAŞ mensuplarına işbirliği teklif etmiş. Bunu Türk istihbarat birimleri saniye saniye takip etmiş. Sonra da 15 kişi gözaltına alınmış. O istihbarat elemanlarının "hangi ülkeye çalıştıkları" da biliniyor. Siz de rahatlıkla tahmin edebilirsiniz.



ASIL TERÖRİST SİZSİNİZ!

Süleyman Soylu, İstanbul İstiklal Caddesi'nde geçen kasım ayında gerçekleştirilen terör eylemini önceden bildiklerini iddia eden Batılı ülkelere şu çarpıcı soruyu da sordu: "Madem o kadar çok biliyordunuz avucunuzun içindeki PKK'nın ve YPG'nin İstiklal Caddesi saldırısını, niçin Türkiye'ye haber vermediniz? Organize ettiğiniz, arkasında olduğunuz İstiklal Caddesi patlamasını neden Türkiye ile paylaşmadınız?"

15 Temmuz'un arkasından da bunlar çıktı. PKK terör örgütünden DEAŞ'a kadar kimleri dünyanın başına bela ettiklerini artık bilmeyen yok. Şimdi utanmadan terör tehlikesinden bahsediyorlar. Terörün kaynağı da sizsiniz, terör tehlikesiyle korkutup demokrasilere zarar vermeye çalışan da.

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BAY KEMAL'İN MANİPÜLASYONLARI VE BORSADAKİ 4 MİLYON YATIRIMCI

Nasreddin Hoca'nın kazan fıkrası vardır. "Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun" şeklinde biter. Borsada yatırımcı olmak da böyle bir şey. Borsanın arttığına inanıyorsan, düştüğüne de inanacaksın.

Ancak son dönemde farklı bir durum var. Ocak ayının ikinci gününden bu yana borsa sürekli düşüyor. 15 Temmuz'da, pandemide, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda düşmeyen borsa anlamsız bir şekilde düşüş eğilimine girdi. Bunu fırsat bilen Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıda ve büyük fonlarda panik yaratacak açıklamalar yapıyor. Sonra da "Bakın haklı çıktım, borsa düşüyor" şeklinde tweet'ler atıyor. Dün de benzer bir açıklama yaparak borsada yeni bir panik dalgasına neden oldu.

SPK, borsada sert dalgalanmalara neden olan manipülatörlerle, paniğe neden olan siyasilerle mücadele ederken küçük yatırımcıyı koruyacak adımlar atmaktan çekinmemeli. BİST'te sayısı 4 milyonu aşan yatırımcı bulunuyor. Menkul değerlerin toplamı ise 7 trilyona yaklaştı. Bu kadar kişinin emeği, Kılıçdaroğlu'nun attığı bir tweet'le heba olacak kadar kırılgan olmamalı. Seçimlere giderken bu tür operasyonlara karşı çok dikkat edilmeli.