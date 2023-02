6 Masa'nın "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" pazartesi günü açıklandı. Aynı anda "FETÖ'ye, PKK'ya, askeri vesayete, LGBT'ye, Batı'daki Türkiye düşmanlarına ve tabii ki en önemlisi ABD'ye göz kırpan bir metin" oluşturmayı başarmışlar. Kendilerini tebrik etmek gerekir.

Bunu da gizli kapaklı yapmıyorlar. Açık açık canlı yayında söylemekten çekinmiyorlar. Halk TV'ye çıkan DEVA Lideri Ali Babacan, "Böyle bir mutabakat metni hazırladığımız için Avrupalılar bize aferin diyecek" şeklinde konuşmuş. Ülkesinin çıkarlarını düşünen bir siyasetçi böyle bir cümle kurabilir mi?



ABD SİZİNLE GURUR DUYUYOR

"Bunlar iktidar oldukları gün Türkiye'yi küresel efendilerine teslim edecekler" dediğim için sosyal medyadan bana saldırmışlardı. Babacan'ın bu açıklamaları her şeyin itirafı değil mi?

Tekrar ediyorum... Pazartesi günü açıklanan bu mutabakat metninin asla Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hazırlandığını düşünmüyorum. Batı'daki Türkiye düşmanları dayatmış ve ortaya böyle korkunç bir metin çıkmış. Çok açık bir şekilde, "Bunları yaparsanız sizinle çalışırız" demişler. Hepsi de altına imzalarını atıp 'Aferin' almış.

Şimdi önlerinde zorlu bir seçim süreci ve karşılarında dünyanın en tecrübeli lideri olan Recep Tayyip Erdoğan var. Batı medyasıyla birlikte eşzamanlı olarak Erdoğan'a karşı saldırıya geçtiler. Seçimi kazandıktan sonra neler olacağını mutabakat metninde açık açık anlatmışlar.



TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA MUTABAKAT

Bütün yatırımları durduracaklar. PKK'ya kaynak sağlayan, kadrolarını açan HDP'li belediyelere tam destek verecekler. 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı ne kadar Fetullahçı hain varsa tekrar görevlerine dönmesine izin verecekler. Kanal İstanbul dahil bütün yatırımları durduracaklar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına kilit vurup devleti yeniden Çankaya'daki köhne binaya taşıyacaklar.

Kuvvet komutanlıklarını Milli Savunma Bakanlığı'ndan alıp Genelkurmay'a bağlayarak askeri vesayeti yeniden gündeme getirecekler. Şehir hastanelerini kapatacaklar, özel hastanelere desteği kesecekler, halkı yine sabahın dördünde SSK hastanelerinde kuyruğa sokacaklar. Libya, Suriye, Rusya, Azerbaycan ve Körfez'deki Türkiye'nin çıkarları da umurlarında olmayacak. Milli savunma sistemleri, Togg, SİHA, Baykar, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, Karadeniz doğalgazı, mavi vatan vs. Türkiye'nin menfaatine ne kadar kazanım varsa hepsini unutun.

İşte 6'lı Masa, mutabakat metninde bize böyle bir gelecek vaat ediyor. Bunları ben söylemiyorum. Tamamı basına dağıtılan metinde var. Bu yüzden aylardır 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsediyoruz. "Erdoğan düşmanlığı aslında Türkiye düşmanlığıdır" derken işte bu tehlikeye dikkat çekiyoruz.

Erdoğan'dan kurtulmak isteyen Batı medyası işte bu nedenle, "14 Mayıs'taki Türkiye seçimleri, 2023 yılında dünyada yapılacak en önemli seçim olacak" şeklinde başlıklar atıyor. Gözleri dönmüş durumda ve seçimlere kadar her türlü kötülüğü yapabilirler.

Kime oy verirseniz verin, sandığa gittiğinizde bunları aklınızdan çıkarmayın.