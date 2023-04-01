İki gün önce yayınlanan yazımda kaos planlarına dikkat çekmiştim. Birileri 14 Mayıs'ı beklemeden ortalığı karıştırmaya başladı. Tahmin edeceğiniz gibi İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşundan bahsediyorum.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İyi Parti'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bunlar siyasette görmek istediğimiz güzel görüntüler. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu saldırıyı gerçekleştirenlerin hızlı bir şekilde yakalanacağını ifade etti.

Neresinden bakarsanız bakın başından itibaren çok dikkatli değerlendirilmesi gereken bir olaydı bu.

Peki Meral Akşener gibi bir siyasetçinin bu konuda daha itidalli olması gerekmez miydi? Elbette gerekirdi. Ama İyi Parti il binasındaki kurşun deliklerinin önünde basın açıklaması yaparak "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçeceğiz, İyi Parti'yi birinci parti yapacağız" demekte bir mahzur görmedi.

Arkasında kimin olduğunu bilmeden bu olayı bir siyasi malzeme haline getirdi ve üzerine bir de seçim konuşması yaptı. Dahası, bir tweet attı ve saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

Akşener'in bu tavrı bana hiç samimi gelmedi. Mahkeme kararının ardından İmamoğlu'na geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdiğinde gülücüklü bir sarılma fotoğrafı vardı ya, aynı onun gibi.

Bu çok amatörce yapılmış bir siyasi fırsatçılıktır. Türkiye, her seçim öncesinde mağdur yaratmayı amaçlayan bu tür tiyatrolardan çok sıkıldı. Kusura bakmayın ama artık kimse bu tür siyasi operasyonları yutmuyor.

Peki bu saldırının akıbetini merak ediyor musunuz? Bir özel güvenlik görevlisinin, hırsızı kovalarken silahından çıkan kurşun İyi Parti il binasına isabet etmiş. Güvenlik görevlisinin sorgusu devam ediyor.

Peki şimdi saldırının ardından hemen iktidarı suçlayan Meral Akşener kamuoyundan özür dileyecek mi?

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KÜRESEL ÇETENİN GÖZÜ DÖNDÜ

Küresel çetenin gözü dönmüş durumda. Bu çetenin gazabına artık ABD vatandaşları da uğruyor. Sadece üçüncü dünya ülkelerinde olduğunu düşündüğümüz hukuksuzluklar ABD'de de yaşanıyor. Eski ABD Başkanı Trump'a bir iddianame hazırlandı ve dava açıldı. Suçlama ise çok tuhaf. İddialara göre eski Başkan Trump, birlikte olduğu bir porno yıldızına susması için el altından 130 bin dolar vermiş. Şimdi Trump'ın tutuklanması an meselesi.

ABD'de ise Demokratlar dahil gerçek manada bu suça inanan kimse yok. Ama yerleşik düzen ve medyası, Trump'ı yemek ve 2024 seçimlerinden önce itibarsızlaştırmak için bir kez harekete geçti. Yaşadığımız dönemde küresel çetenin amacı, dünyayı mümkün olduğu kadar çok fazla karıştırmak. Dünya karıştıkça servetlerine servet katacaklar.

Bizde de küresel çete tarafından başı okşanan siyasetçi sayısı çok fazla. Küreselci çetenin gözünde bu siyasetçilerin, evde besledikleri köpekleri kadar bile değeri yok. İşleri bitince bir köpek barınağına bırakılacaklar. Bunun farkında olmamaları çok üzücü.