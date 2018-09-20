Rusya ile Türkiye arasında önceki gün Soçi'de imzalanan 'İdlib Mutabakat Zaptı' her açıdan Ortadoğu'da yeni bir dönemin habercisidir.

Türkiye'yi meşru aktör gören Suriyeli muhaliflerin son kalesi konumundaki İdlib'de varılan bu uzlaşının ardında aslında altı önemli faktör var.

İlki elbette Türkiye'nin gücü ve bölgesindeki mukayeseli üstünlüğüdür.

İkincisi İdlib'in coğrafyasıdır.

Türkiye sınırındaki İdlib, Suriye'nin en yeşil ve dağlık bölgesi konumuyla gerilla savaşı açısından mükemmel özelliklere sahiptir.

Bu anlamda Türkiye sınırındaki Bab el Hava kapısı kentin stratejik değerini oldukça yükselten bir faktör.

Üçüncüsü kentin sahip bulunduğu lokasyon itibariyle Suriye'nin hinterlandını kıyı kesimine ve Şam'a bağlayan koridor olma niteliğidir.

Gerçekten de Halep'i Lazkiye'ye bağlayan M4 karayolu ile Halep'i Şam'a bağlayan M5 otobanları İdlib'den geçiyor.

Bir bakıma Şam ile ülkenin gerisini bloke etme gücünden dolayı İdlib, Suriye'nin geleceğinde kritik bir role sahip.

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