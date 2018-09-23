İnsanoğlu için olduğu kadar ülkeler ve devletler için de umutsuz bir çabadan daha kahredici bir ceza yoktur.

Bunun en zalim örneği mitolojik kahramanlardan Sisifos'un maruz kaldığı içler acısı durumdur.

'Yunan tanrıları'nın verdiği hüküm gereği Sisifos, kucağındaki kayayı yara bere içindeki elleriyle Olimpos dağının tepesine çıkarmaya mahkum edilmiştir.

Tam doruğa ramak kala 'tanrıların' itmesiyle Sisifos'un kucağındaki kaya birden aşağı yuvarlanır. Dağın eteğindeki uçuruma inen Sisifos, zirveye ulaşmak için kan ter içinde kayayı yeniden kucaklar.

Sonu gelmeyen bu işkence her gün tekrarlanır. İşte Sisifos'un maruz kaldığı bu trajedi, günümüzün emperyal aktörleri tarafından 'siyasi sisifizm stratejisi' adı altında hemen herkese dayatılıyor.

Hem de sadece bir kişiye yönelik olarak değil Batı dışında kalan onlarca ülke ve oralarda yaşayan milyarlarca insana ayırım gözetilmeden kolektif bir biçimde uygulanıyor bu korkunç ceza.

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