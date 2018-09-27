Eski dünya ile yenisi arasındaki savaş ve mücadele giderek kızışıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış, refah, adalet, özgürlük, vicdan ve dayanışmaya vurgu yapan BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşması, bir anlamda yeni bir küresel düzen arayışındaki Çin, Rusya, Almanya, Japonya, Fransa, Brezilya ve İran gibi ülkelerin manifestosu niteliğindeydi.

Buna karşın İsrail, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır benzeri totaliter ve ırkçı rejimleri etrafına toplayan ABD Başkanı Donald Trump'ın 'önce ben ve benden sonrası tufan' mantığıyla herkesi ötekileştiren o hiperbolik retorikle süslü şovenist söylevi ise çöken Atlantik dünyasının adeta final sahnesiydi.

ABD Başkanı, BM toplantısında aslında bu yaz katıldığı Kanada'daki G7, Hamburg'daki G20 ve Brüksel'deki NATO zirvelerindeki düşüncelerini bir kez daha tekrarladı.

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2002'de "ileri sürdüğü için büyük tartışmalarayol açan Amerikalıneo-muhafazakâr stratejistlerden, yakındapiyasaya çıkacakThe JungleGrows Back: America and OurImperiled World/isimlikitabında, küresel sistemi şöyleresmediyor..."ABD'nin II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu liberal dünya düzeni, 70 yıl sonra çöktü.de zaten sistemdeki bu yapısalkrizlerdi..."Oysa sorun sadece ABD'nininşa ettiği dünyayı yıkması değil.Asıl mesele ABD'nin çekildiği yerleri kaosa sürüklemesidir.AB'yi yüz üstü bırakan Amerikan yönetimi NATO ve BM'yi artık yük olarak görüyor.Daha önceçekilenTrump, BM'dekison konuşmasındaverdiği destektende vazgeçecekleriniilan etti.Son olarak da Amerikan yönetimiönümüzdeki ay çekme kararı aldı.Haliyle Atlantik dünyası için eski günler geride kaldı.Amerikan yönetimi daha Trump gelmeden yeni siyasetinigöre belirledi.Burada da ABD uluslararası ittifaklar ve kurumlar yerine İsrail ve Suudi Arabistan örneklerinde görüldüğü üzere ikili ilişkiler üzerinden devreye sokulan politikalara öncelik verecekti.Ancak ABD'nin izlediğinedeniyleAvrupa'dayeniden yükselişe geçti.yolaçtığı kaotik manzara, II. DünyaSavaşı öncesi totaliter yönetimlerin1930'larda kitlesellik kazandığıdönemleri aratmıyor.Bu anlamda küresel sistem için temel sorun Türkiye, Rusya veya Çin'den oluşandeğil.İnsanlık için hayati mesele ABD'nin terk ettiği Avrupa'yı faşizmle kuşatılmış fasit bir daireye hapsetmesi ve dünyanın geri kalanını da darbe, iç savaş ve ekonomik saldırıların hedefi haline getirmesidir.