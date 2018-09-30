Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya çıkarması, her şeyden önce Yeni Türkiye'ye yönelik Atlantik merkezli darbe ve işgal projesinin Avrupa ayağında tarihi bir kırılmaya işaret ediyor.

Unutmayalım ki Berlin, 2013'teki Gezi kalkışmasından bu yana uluslararası konsorsiyumun devreye soktuğu 'Erdoğan'sız Türkiye senaryosunun' en etkili aparatı konumundaydı.

Bu ziyaret bir anlamda Berlin'in şer cephesini terk edişini simgeliyor.

Amerikan boyunduruğundaki 'yarı-egemen/semisovereign' bir devlet konumundaki Almanya, aslında bu zincirlerini kıracak tarihi bütün şartların oluştuğu kritik bir süreçten geçiyor.

***

***

***