ABD Başkanı Donald Trump, dört gün önce Mississippi'de Suudi Kralı Selman'a "Seni koruyoruz. Biz olmasak iktidarda iki hafta bile duramazsın. Ödeme yapmalısın" diye çıkışmıştı. Kral'ın oğlu Veliaht Prens Selman ise Trump'ın bu aşağılayıcı hitabına dün "Dost kötü şeyler de söyleyebilir. ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik" diyerek apolojik bir yanıt verdi.

ABD Başkanı 21 Mart'ta da Beyaz Saray'da ağırladığı Prens'e "Sizde para bol. Size daha çok silah satmalıyız" dayatmasında bulunmuştu. Ağustosta ise Trump, "Suriye'de 'istikrarın' sağlanması için ABD yerine Arabistan ve Ortadoğu'daki diğer zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak" diye kestirip atmıştı.

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Körfez ülkelerinegibi davrananTrump'ın bu nobran ve çirkin at pazarlıklarıaslında politik skandaldan daha köklü birişaret ediyor.Zira Pentagon'u özel bir orduya çeviren Trump, bir bakıma 1945'teile başlayıpdöneminde palazlanan Amerikan askeri-endüstriyel kompleksininnde son aşamayı temsil ediyor.2013'te çıkankitabında dile getirdiği gibi ABD ulusal savunma konsepti son yıllarda radikal bir değişime uğradı ve Amerikan ordusu artık dünyaya güvenlik hizmeti sunandönüştü.Bu bağlamda savaş lobisinin yeni finans kaynağı olarak görülenveriske girince ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad üzerindeki baskısı da yeniden arttı.Trump,beslemekte başarısız olması durumunda sonununpolitikasını savunanveya Vietnam Savaşı'na karşı çıkangibi olacağından korkuyor. Kampanyasında, seçimi kazanır kazanmaz 180 derece dönüş yapmak zorunda kaldı.Nitekim 20 Mayıs 2017'deyaptı. Suudilerlebulan birçok silah anlaşması imzaladı. Ardındanteknoloji kentiprojesi devreye sokuldu. Sırada iseşirketinin özelleştirilmesi projesi var.Ancak görünen o ki bütün bu rüşvetler ve ganimetler savaş lobisini kesmiyor.Daha fazlasını istiyorlar. Onlar Trump'a baskı yaptıkça o daVe Trump, savaş lobisinin gazabından kurtulmak için Körfez'den sürekli para almak zorunda. Ancak dünyanınbaşarı şansı çok az.Ve olası bir çöküş sadece Suudi Kralı'nın değilgetirecek.