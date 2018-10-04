Harvard Üniversitesi'nden Stephen M. Walt, "America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy/ Amerikan Dış Politika Elitleri ve ABD Hegemonyasının Çöküşü" adlı kitabında küresel siyasetteki iflasın nedeni olarak yönetimdeki insanların haçlı zihniyetine ve ideolojik önyargılara sahip olmasını gösteriyor.***
Gerçekten de Donald Trump gibi günah keçileri yerine hezimetin asıl nedeni bu ırkçı, soykırımcı ve şoven zihniyete sahip kişileri doğuran siyasi iklim ile ABD'den kaynaklanana yapısal sorunlardır.
Şurası açık ki Rusya, Çin ve Türkiye yanında son olarak Almanya'yı da hedef tahtasına koyan ABD'nin artık ekonomik, askeri, kültürel ve siyasi olarak yeni bir sistem inşa etme kapasitesi kalmadı. ABD, Suriye ve Kuzey Kore örneklerinde görüldüğü üzere II. Dünya Savaşı'ndan bu yana belki de ilk kez saldırı egemenliğini kaybediyor. İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın vardığı mutabakat ve sergilediği askeri caydırıcılık bunun en canlı örneğidir. Bir anlamda Suriye trajedisini bahane edip Rusya, Türkiye ve İran'a saldırı niyetindeki ABD planları, önleyici diplomatik ataklarla çökertildi. Bu bağlamda Kuzey Kore üzerinden Çin'e yönelik ABD tehditleri de boşa çıkarıldı.
Özellikle de ABD'nin dört ülkeye yönelik projelerinin
akamete
uğraması, küresel dengeleri temelden sarstı. İlk olarak, Oğul Bush ve Barack Obama
döneminde devreye
sokulan NATO'nun Rusya'yı kuşatma politikası
Doğu Avrupa,
Balkanlar, Gürcistan, Ukrayna, Kırım,
Libya ve Suriye'de hezimetle sonuçlandı. İkinci olarak
, Obama'nın 'Asya Mihveri
' adıyla başlattığı ve 11 ülkeyi kapsayan Trans-Pasifik Girişimi (TPP) ile Çin'i ekonomik olarak kuşatma senaryosu
, Tek Kuşak Tek Yol ve İki Okyanus Projeleri karşısında tutunamadı. Üçüncü olarak,
ABD'nin FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve PKK
gibi
örgütler üzerinden devreye
soktuğu terör stratejisiyle Türkiye'yi vesayet altına alma
çabası başarıya
ulaşamadı. Böylece
ABD'nin Türkiye üzerinden İslam dünyasını dizayn
edip Rusya ile Çin'in Akdeniz ve Ortadoğu'ya açılmasını
engelleme
tezgâhı tamamen bozuldu. Dördüncü olarak, ABD'nin İran
açılımı istenen sonucu vermedi. Zira
ABD'nin İran ile nükleer anlaşmaya varması
Çin, Rusya ve Türkiye'yi
kuşatmaya yönelik Büyük Avrasya Projesi'nin
en kritik hamlesiydi.***
Ve son olarak ABD'nin yaptırım, ticari savaş ve kur manipülasyonuna
dayanan stratejileri de ters tepti. Avrupa dâhil dünyanın buna ilk reaksiyonu, uluslararası para birimi işlevi gören dolardan kurtulmaya
karar vermek oldu. Bu süreç Türkiye'ye yönelik son ekonomik saldırı
ile daha da kuvvetlenmiş durumda.
Geldiğimiz noktada ABD'nin Rusya'yı askeri, Çin'i ekonomik ve Türkiye'yi ise jeo-kültürel ve stratejik açıdan kuşatma
planları
hüsranla sonuçlandı. Bu üç ülkenin
liderliğini yaptığı yeni küresel eksene
son zamanlarda Almanya ve Fransa
gibi ülkeler de destek vermeye
başladı. Dolayısıyla ABD'nin dünyaya
tek başına hükmetmesinin çağı
geride kaldı. Washington'un önünde sadece iki seçenek var
; ya izolasyon
yani dünyadan tecrit
ya da
bir entegrasyon hamlesiyle
bu yeni
eksene uyum sağlamak. Görünen o ki
yelkenleri indiren ABD yeni küresel eksene karşı direnişini artık terk ediyor
. Bunun olumlu sonuçlarını
çok yakında göreceğiz. Bundan sonra
Ortadoğu, Balkanlar, Doğu Akdeniz,
Kafkaslar, Orta Asya, Avrupa ve özellikle
de Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin lehine olacak
birçok tarihi gelişmeye tanık olacağız.