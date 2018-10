Harvard Üniversitesi'nden Stephen M. Walt, "America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy/ Amerikan Dış Politika Elitleri ve ABD Hegemonyasının Çöküşü" adlı kitabında küresel siyasetteki iflasın nedeni olarak yönetimdeki insanların haçlı zihniyetine ve ideolojik önyargılara sahip olmasını gösteriyor.

Gerçekten de Donald Trump gibi günah keçileri yerine hezimetin asıl nedeni bu ırkçı, soykırımcı ve şoven zihniyete sahip kişileri doğuran siyasi iklim ile ABD'den kaynaklanana yapısal sorunlardır.

Şurası açık ki Rusya, Çin ve Türkiye yanında son olarak Almanya'yı da hedef tahtasına koyan ABD'nin artık ekonomik, askeri, kültürel ve siyasi olarak yeni bir sistem inşa etme kapasitesi kalmadı. ABD, Suriye ve Kuzey Kore örneklerinde görüldüğü üzere II. Dünya Savaşı'ndan bu yana belki de ilk kez saldırı egemenliğini kaybediyor. İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın vardığı mutabakat ve sergilediği askeri caydırıcılık bunun en canlı örneğidir. Bir anlamda Suriye trajedisini bahane edip Rusya, Türkiye ve İran'a saldırı niyetindeki ABD planları, önleyici diplomatik ataklarla çökertildi. Bu bağlamda Kuzey Kore üzerinden Çin'e yönelik ABD tehditleri de boşa çıkarıldı.

Özellikle de ABD'ninakameteuğraması,döneminde devreyesokulanDoğu Avrupa,Balkanlar, Gürcistan, Ukrayna, Kırım,Libya ve Suriye'de hezimetle sonuçlandı., Obama'nın '' adıyla başlattığı ve 11 ülkeyi kapsayan Trans-Pasifik Girişimi (TPP) ile, Tek Kuşak Tek Yol ve İki Okyanus Projeleri karşısında tutunamadı.ABD'ningibiörgütler üzerinden devreyesoktuğuçabası başarıyaulaşamadı. BöyleceABD'nin Türkiye üzerindenedipengellemetezgâhı tamamen bozuldu.açılımı istenen sonucu vermedi. ZiraABD'ninÇin, Rusya ve Türkiye'yikuşatmaya yöneliken kritik hamlesiydi.Ve son olarak ABD'nindayanan stratejileri de ters tepti. Avrupa dâhil dünyanın buna ilk reaksiyonu, uluslararası para birimi işlevi görenkarar vermek oldu. Bu süreçile daha da kuvvetlenmiş durumda.Geldiğimiz noktadaplanlarıhüsranla sonuçlandı. Bu üç ülkeninliderliğini yaptığıson zamanlardagibi ülkeler de destek vermeyebaşladı. Dolayısıyla ABD'nin dünyayatek başına hükmetmesinin çağıgeride kaldı. Washington'un önünde; ya izolasyonyaniya dabirbu yenieksene uyum sağlamak. Görünen o kiyelkenleri indiren. Bunun olumlu sonuçlarınıçok yakında göreceğiz. Bundan sonraOrtadoğu, Balkanlar, Doğu Akdeniz,Kafkaslar, Orta Asya, Avrupa ve özellikledebirçok tarihi gelişmeye tanık olacağız.