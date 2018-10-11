Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptığı 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor.

Dünya 9 gündür bu 'esrarengiz' olayla çalkalanıyor. Suudi yönetimi ise dolaşan korkunç iddialar karşısında tatmin edici bir izah yapmakta zorlanıyor.

Dahası BM, Türkiye, İngiltere, Fransa ve hatta ABD'nin "Kaçıkçı ile ilgili acil bir yanıt bekliyoruz" çağrısına karşı Riyad, hâlâ stratejik bir suskunluk içinde.

Bu aldırmazlığa isyan eden FT gazetesi dünkü başyazısında "Suudiler dünyaya bir açıklama borçlu" diye başlık attı.

Ancak Veliaht Prens Selman'ın kardeşi Halid Bin Selman, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerin düzmece olduğunu düşünüyor.

Hatta Prens Halid, NYT ve WP gibi gazeteler tarafından "testereyle doğrandı, parçalara bölünerek konsolosluktan çıkarıldı veya vücudu asitle eritildi" gibi iddiaların "Suudilere Kaşıkçı'nın yerini söylemeleri için baskı amaçlı olduğu" kanısında.

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