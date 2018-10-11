Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptığı 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor.***
Dünya 9 gündür bu 'esrarengiz' olayla çalkalanıyor. Suudi yönetimi ise dolaşan korkunç iddialar karşısında tatmin edici bir izah yapmakta zorlanıyor.
Dahası BM, Türkiye, İngiltere, Fransa ve hatta ABD'nin "Kaçıkçı ile ilgili acil bir yanıt bekliyoruz" çağrısına karşı Riyad, hâlâ stratejik bir suskunluk içinde.
Bu aldırmazlığa isyan eden FT gazetesi dünkü başyazısında "Suudiler dünyaya bir açıklama borçlu" diye başlık attı.
Ancak Veliaht Prens Selman'ın kardeşi Halid Bin Selman, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerin düzmece olduğunu düşünüyor.
Hatta Prens Halid, NYT ve WP gibi gazeteler tarafından "testereyle doğrandı, parçalara bölünerek konsolosluktan çıkarıldı veya vücudu asitle eritildi" gibi iddiaların "Suudilere Kaşıkçı'nın yerini söylemeleri için baskı amaçlı olduğu" kanısında.
İngiliz medyası, Kaşıkçı'nın öldürülmesi durumunda Batı'nın Suudilere karşı sıkı yaptırımlara
başvuracağını dile getiriyor.
BBC'ye göre Kaşıkçı, Prens El Velid Bin Talal
liderliğindeki kanat ile Veliaht
Prens Muhammed bin Selman arasındaki taht kavgasının kurbanı
oldu.
Bu taht mücadelesinin bir yanında Talal'ı destekleyen İngiltere ve Katar
diğer yanında ise Prens Selman'ı savunan ABD ve İsrail
var. Bir bakıma küresel ve bölgesel aktörlerin Ortadoğu'daki mücadelesi bu kez Kaşıkçı vak'ası ile karşımızda.***
Yemen, İran, Filistin, Müslüman Kardeşler, Suriye, Libya, Mısır ve Lübnan'a yönelik politikalarda ABD ve İsrail yanlısı Kraliyet ailesiyle ters düşen Kaçıkçı
, son zamanlarda Suudi muhalifler için önemli bir platforma dönüşen Al Watan gazetesine büyük katkılar sunuyordu.
Aynı zamanda Trump karşıtı 'küresel Sorosçular'ın kalesi
WP gazetesinde de
etkili yazılar kaleme alıyordu.
Bu bağlamda Kaşıkçı; sahip olduğu ilişkiler ağı, Kraliyet ailesine yakınlığı ve etkin mecralardaki eleştirel görüşleri nedeniyle, özellikle son zamanlarda ABD, İsrail ve Suudi üçlüsünün Katar, İran ve Türkiye'yi hedef alan
yeni Ortadoğu stratejisine yönelik ezberleri bozan bir 'siyah kuğu
' işlevi görmeye başlamıştı.
Dolayısıyla Kaşıkçı olayının aydınlatılması ABD, Suudi ve İsrail ilişkilerindeki kirli karanlığın
boyutlarını da deşifre edecektir. Zira iyi biliyoruz ki Kaşıkçı'ya ne olduysa ABD liderliğindeki bu trionun yeni güç yapılanmasına karşı çıktığı için oldu.