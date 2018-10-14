ABD'nin ekonomi-politik kuşatmasını yaran Türkiye'nin Almanya başta olmak üzere Avrupa ile ilişkilerini yeni bir forma kavuşturduğu tarihi bir dönemden geçiyoruz.

Üstelik Suriye siyasetinde İdlib Mutabakatı ile simgelenen diplomatik ve askeri başarımızı Menbiç ve Fırat'ın doğusuna taşımaya hazırlanıyoruz.

İşte bu aşamada 'Trump ve Çocuk Kral' tarafından ülkemize yönelik devreye sokulan iki kritik senaryoyu lehimize çevirerek rakiplerimize karşı moral ve stratejik üstünlüğümüzü daha da perçinledik.

Burada zamanlama açısından dikkat çekici olan gelişme, ABD'ye karşı elimizi her anlamda güçlendirecek olan Rahip Brunson krizini çözmeye yönelik hamlemizi gölgeleme operasyonuydu.

Türkiye'nin normalleşmesini istemeyen güçlerin devreye soktuğu bu proje, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ortadan kaldırılmasıydı. Böylece, Brunson krizini bertaraf ederek elde edeceğimiz ekonomik, siyasi ve jeo-politik kazanımlar sabote edilecekti.

***

***