Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşi şekilde katledilmesi daha şimdiden küresel ve bölgesel çapta birçok jeo-politik sarsıntıyı da tetiklemeye başladı.

Zira tüyler ürperten cinayet, ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın merkezine Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı yerleştirdiği dış politikasının tamamen çökmesine yol açtı.

60 yaşındaki Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla başlayan süreçte ABD, İsrail ve Suudi blokunun eli, rakiplerine karşı hayli zayıflamış görünüyor.

1979-2001 arasında tam 22 yıl istihbarat şefliği yapmış ve 11 Eylül 2001 saldırılarından 10 gün önce sürpriz şekilde istifa eden Prens Türki bin Faysal'ın kara kutusu konumundaki Cemal Kaşıkçı, bir anlamda Kraliyet ailesinin ABD ile birlikte yürüttüğü bütün kirli operasyonların da sırlarına vakıftı.

Belki de ABD istihbaratı bu yüzden Kaşıkçı'nın infaz planını önceden bildiği halde müdahale etmedi.

Nitekim CIA eski ajanlarından Ned Price, "ABD yönetimi Cemal Kaşıkçı'yı uyarmalıydı" diyor.

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