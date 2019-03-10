Bir zamanlar hedef seçtiği ülkeleri 'haydut devlet' ilan eden ABD'nin şimdi kendisi artık aynı konumda. Şunu hemen belirtelim ki ABD'yi haydut ilan edenler rakipleri veya düşmanları değil.

Stratejist Robert Kagan, Nobel ödüllü ekonomist Joseph E. Stiglitz, Avustralyalı dış politika uzmanı Peter Hartcher ile ABD'yi BM'de temsil etmiş Mary Robinson gibi içeriden isimler.

Bir zamanlar dünyaya istikamet vermede sınır tanımayan ABD ilk olarak 1982'de 'haydut devletler listesi' hazırlama kararı aldı. Küba ve İran başta olmak üzere Suriye, Lübnan, Somali, Kuzey Kore ve Libya bu kara listenin devamlı müdavimleri oldu.

Küba 1982, İran 1984, Kuzey Kore 1988 ve Sudan 1993'te listeye alındı. 2005'te ise 'diktatörlüğün ileri karakolları' diye nitelenen Myanmar ve Zimbabve listeye eklendi.

Son olarak Amerikan yönetimi Venezuela, Bolivya ve Nikaragua'yı hedef seçti.

ABD bazen de muhalif ülkeleri 'kötülük odağı' diye yaftaladı. Örneğin Ronald Reagan 1983'te SSCB'yi 'şer imparatorluğu' olarak ilan etmişti. George W. Bush da 29 Ocak 2002'de K. Kore, İran ve Irak'tan oluşan 'Şer Ekseni' tanımlamasını ortaya attı.

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