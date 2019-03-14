Çocuk, kadın ve yaşlı ayırımı yapmadan Filistinli masumlara karşı her tür 'devlet terörü'ne başvuran İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, sosyal medya hesaplarından Sayın Erdoğan'a küstahça saldırılarda bulundu.

'Sosyal medya fedaisi' Netanyahu, Sayın Erdoğan'ın 'İsrail demokrasisi'ne laf söylemesine çok içerlemiş. Kendi aklınca Türkiye'ye ders vermeye kalkıyor.

Hakkında üç ayrı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması bulunan Netanyahu, tarihteki en ilkel, en ırkçı ve en soykırımcı siyasi rejimlerden olan İsrail'in demokratik bir devlet olduğunu iddia ediyor, hem de yüzü hiç kızarmadan.

'Bu nasıl bir kafa' diye insan hayret etmekten kendini alamıyor haliyle.

Irkçı İsrail Başbakanı'nın hezeyanlarına Türkiye elbet pabuç bırakmadı/bırakmaz. Başta en yetkili kişiler olmak üzere Türk halkı Netanyahu'ya hak ettiği cevabı fazlasıyla verdi.

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Elbet rüşvetçi Netanyahu'nun çirfek saldırısıolarak algılanmamalı. Zira sık sık nöbet geçirenöyle kolay kolay sona erecek gibide görünmüyor.Çünkü Türkiye'nin kararlı stratejisi sayesinde İslam dünyasına dayatılanartık miadını doldurmak üzere.İşte Sayın Erdoğan bu çirkin oyunu bozmaya çalıştığı için tepkilerin hedefinde.Nitekim Netanyahu'nunönceki günpostallarıyla girip İslam dünyasınınbu kutsal mabedini kirletti.imamlarına ve görevlilerine saldırıpkapılarını kapattılar.Ve dünya bu vahşete seyirci kalırken bir tek Türkiye'nin sesi çıktı. Sayın Erdoğan'ınharekete geçmesi İsrail'in kudurmasına yetti de arttı bile.nedeniyle İsrail artık eskisi gibi bölgemizde terör estiremiyor. Dolayısıylabaşvuranlar karşılarında Türkiye'yibuluyor. Üstelik İsrail'e koltuk değneği olande tükenmek üzere.Farklı bir dönem başlıyor. Örneğin dün, İsrail'in işgalini eleştiripdedi.Türkiye'nin öncülük ettiği diplomasi sayesinde dünyadabir süreçten geçiyoruz. Uluslararasıderinleşen İsrail'in küresel yalnızlığıdaha da artacak.1969'dadiye böbürlendiği dönemler geridekaldı. Geldiğimiz aşamada İsrail'in 'stratejisi de çöktü.Filistin halkı artık yalnız değil. Yanlarındavar. Türkiye nasılgibi terör örgütlerine geçit vermediysebölgemizdenede geçit vermeyecektir.Zaten bunu bildikleri ve gördükleri için travma geçiriyorlar.