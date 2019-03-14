Çocuk, kadın ve yaşlı ayırımı yapmadan Filistinli masumlara karşı her tür 'devlet terörü'ne başvuran İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, sosyal medya hesaplarından Sayın Erdoğan'a küstahça saldırılarda bulundu.***
'Sosyal medya fedaisi' Netanyahu, Sayın Erdoğan'ın 'İsrail demokrasisi'ne laf söylemesine çok içerlemiş. Kendi aklınca Türkiye'ye ders vermeye kalkıyor.
Hakkında üç ayrı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması bulunan Netanyahu, tarihteki en ilkel, en ırkçı ve en soykırımcı siyasi rejimlerden olan İsrail'in demokratik bir devlet olduğunu iddia ediyor, hem de yüzü hiç kızarmadan.
'Bu nasıl bir kafa' diye insan hayret etmekten kendini alamıyor haliyle.
Irkçı İsrail Başbakanı'nın hezeyanlarına Türkiye elbet pabuç bırakmadı/bırakmaz. Başta en yetkili kişiler olmak üzere Türk halkı Netanyahu'ya hak ettiği cevabı fazlasıyla verdi.
Elbet rüşvetçi Netanyahu'nun çirfek saldırısı şahsi bir vakıa
olarak algılanmamalı. Zira sık sık nöbet geçiren İsrail'in Türkiye travması
öyle kolay kolay sona erecek gibi
de görünmüyor.
Çünkü Türkiye'nin kararlı stratejisi sayesinde İslam dünyasına dayatılan 'İsrail paradoksu'
artık miadını doldurmak üzere.
İşte Sayın Erdoğan bu çirkin oyunu bozmaya çalıştığı için tepkilerin hedefinde.
Nitekim Netanyahu'nun 'demokratik İsrail askerleri'
önceki gün Kubbetu's Sahra'ya
postallarıyla girip İslam dünyasının
bu kutsal mabedini kirletti. Mescid-i Aksa'nın
imamlarına ve görevlilerine saldırıp Harem-i Şerif'in
kapılarını kapattılar.
Ve dünya bu vahşete seyirci kalırken bir tek Türkiye'nin sesi çıktı. Sayın Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dönem Başkanı olarak da
harekete geçmesi İsrail'in kudurmasına yetti de arttı bile.
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Yeni Türkiye faktörü
nedeniyle İsrail artık eskisi gibi bölgemizde terör estiremiyor. Dolayısıyla Hıristiyan-Siyonist ırkçılığa
başvuranlar karşılarında Türkiye'yi
buluyor. Üstelik İsrail'e koltuk değneği olan ABD ve Avrupa'nın bütün cephaneleri
de tükenmek üzere.
Farklı bir dönem başlıyor. Örneğin dün Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide
, İsrail'in işgalini eleştirip "Yahudi yerleşimleri gayrı meşrudur"
dedi.
Türkiye'nin öncülük ettiği diplomasi sayesinde dünyada İsrail'e karşı boykotun yoğunlaştığı
bir süreçten geçiyoruz. Uluslararası statü kaybı ve meşruiyet krizi
derinleşen İsrail'in küresel yalnızlığı
daha da artacak.
Golda Meir'in
1969'da "İsrail'de sadece Yahudiler vardır. Filistinliler diye bir halk yok. Bu Arapların icadıdır"
diye böbürlendiği dönemler geride
kaldı. Geldiğimiz aşamada İsrail'in 'Ein im mi l'daber/uzlaşacak ve konuşacak kimse yok'
stratejisi de çöktü.
Filistin halkı artık yalnız değil. Yanlarında Türkiye'nin başını çektiği dünya
var. Türkiye nasıl DEAŞ, PKK, YPG ve FETÖ
gibi terör örgütlerine geçit vermediyse
bölgemizde İsrail benzeri 'terör devletleri'
ne
de geçit vermeyecektir.
Zaten bunu bildikleri ve gördükleri için travma geçiriyorlar.