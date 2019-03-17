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BERCAN TUTAR
17 Mart 2019, Pazar BERCAN TUTAR

Asıl hedef Yeni Türkiye

Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik neo-haçlı saldırı, Batı dünyasının terör stratejisinde yeni bir aşamaya işaret ediyor.
Konvansiyonel örgütler yerine üst aklın devreye soktuğu yeni 'dijital ve elektronik ordular dönemi' başlıyor.
Geldiğimiz noktada Batılı istihbarat örgütleri dijital mühendislikte 'level atlamış' durumda.
Çeşitli sanal örgütlerin fenomen olma takıntılı üyelerini adeta birer güdümlü füze gibi trolleyip istedikleri hedeflere yönlendirebiliyorlar.
49 Müslüman'ı katleden terörist Brenton Tarrant'ın (28) dijital geçmişi bu konuda yığınla ipucu içeriyor. Batı medyasının terörist yerine ekstremist demeyi seçtiği Tarrant, hesaplarında ve yayınladığı 47 sayfalık manifestoda en fazla Candace Owens'dan etkilendiğini söylüyor.
Lise mezunu olan sosyal medya fenomeni Owens, 29 yaşında siyahi bir kadın. Neo-faşist Owens, fanatik bir Trump destekçisi ve azılı bir Hitler hayranı.
Öyle ki masumları topluca katleden terörist Tarrant bile Owens'in kriterlerine göre kendini 'ılımlı biri' diye tanımlıyor.

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Demek ki tehlikenin boyutları algıladığımızdan çok daha derin. Tarrant ile Owens'ın profillerine bakınca kavram, değer, aidiyet, inanç ve prensiplerin birbirine karıştığı kaotik bir post-anarşik tablo çıkıyor karşımıza.
Kuşkusuz fikir savaşları, ideolojik ve kültürel rekabetler tarih boyunca savaş taktiklerinin ayrılmaz parçası olageldi. Ama internet ve çeşitli sosyal ağlar üzerinden yürütülen sistematik manipülasyonlar, ırkçı söylemleri kısa sürede birer kitlesel imha silahına dönüştürebiliyor.
Bu, bir anlamda 2001'deki11 Eylül saldırılarından sonra ABD'nin El-Kaide ve 'a karşı fikir savaşı yürütmesi için kurduğu Terörle Mücadele Stratejik İletişim Merkezi'nin kat ettiği mesafenin de göstergesi.
Öyle anlaşılıyor ki Batı'nın dijital kamplarından çıkıp gelen Tarrant gibi caniler sıkı bir silahlı eğitim yanında sağlam bir entelektüel indoktrinasyondan da geçiyor. Tarrant'ın 47 sayfalık manifestosu bunun kanıtı.
Manifestosundaki hezeyanlar aslında Batı'nın Türkiye'ye ve Sayın Erdoğan'a yönelik bilinçaltını bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkarmış.
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'ın da ifade ettiği gibi teröristlerini üzerimize salan ve ülkemizi hedef gösteren odakların asıl derdi Yeni Türkiye'nin Avrupa'da ve Asya'da yükselişe geçmesi.
Bu yüzden PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C, El KAİDE ve DEAŞ gibi konvansiyonel terör örgütlerinin yapamadığını şimdi 'dijital terör ordularıyla' başarmaya çalışıyorlar. Bu yüzden İslam dünyasının cesaret ve umut kaynağı olan Sayın Erdoğan'a saldırıyorlar.
Zira Batı'nın reel-kapitalizmi darboğazda, liberal ve seküler milliyetçilik anlayışı can çekişiyor. Ne ne de Rusya, Batı'nın ekonomik ve sosyo-kültürel hegemonyasıyla baş edecek bir sistematiğe sahip. Batı'ya karşı tek alternatif konumundaki aktör sadece Yeni .
Bu gerçeği ilk fark edenler Brzezinski, Fukuyama, Huntington Rutsel, Kaplan ve Goblenz gibi Amerikalı strateji uzmanlarıydı.
Ne var ki varoluşsal krizi derinleşen Batı'nın bu saatten sonra Yeni Türkiye'yi durdurması artık çok zor.

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