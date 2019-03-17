Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik neo-haçlı saldırı, Batı dünyasının terör stratejisinde yeni bir aşamaya işaret ediyor.***
Konvansiyonel örgütler yerine üst aklın devreye soktuğu yeni 'dijital ve elektronik ordular dönemi' başlıyor.
Geldiğimiz noktada Batılı istihbarat örgütleri dijital mühendislikte 'level atlamış' durumda.
Çeşitli sanal örgütlerin fenomen olma takıntılı üyelerini adeta birer güdümlü füze gibi trolleyip istedikleri hedeflere yönlendirebiliyorlar.
49 Müslüman'ı katleden terörist Brenton Tarrant'ın (28) dijital geçmişi bu konuda yığınla ipucu içeriyor. Batı medyasının terörist yerine ekstremist demeyi seçtiği Tarrant, sosyal medya hesaplarında ve yayınladığı 47 sayfalık manifestoda en fazla Candace Owens'dan etkilendiğini söylüyor.
Lise mezunu olan sosyal medya fenomeni Owens, 29 yaşında siyahi bir kadın. Neo-faşist Owens, fanatik bir Trump destekçisi ve azılı bir Hitler hayranı.
Öyle ki masumları topluca katleden terörist Tarrant bile Owens'in kriterlerine göre kendini 'ılımlı biri' diye tanımlıyor.
Demek ki tehlikenin boyutları algıladığımızdan çok daha derin. Tarrant ile Owens'ın profillerine bakınca kavram, değer, aidiyet, inanç ve prensiplerin birbirine karıştığı kaotik bir post-anarşik tablo
çıkıyor karşımıza.
Kuşkusuz fikir savaşları
, ideolojik ve kültürel rekabetler tarih boyunca savaş taktiklerinin ayrılmaz parçası olageldi. Ama internet ve çeşitli sosyal ağlar üzerinden yürütülen sistematik manipülasyonlar, ırkçı söylemleri kısa sürede birer kitlesel imha silahına
dönüştürebiliyor.
Bu, bir anlamda 2001'deki11 Eylül saldırılarından sonra ABD'nin El-Kaide ve DEAŞ
'a karşı fikir savaşı yürütmesi için kurduğu Terörle Mücadele Stratejik İletişim Merkezi'
nin kat ettiği mesafenin de göstergesi.
Öyle anlaşılıyor ki Batı'nın dijital kamplarından
çıkıp gelen
Tarrant gibi caniler sıkı bir silahlı
eğitim yanında sağlam bir entelektüel indoktrinasyondan
da geçiyor. Tarrant'ın 47 sayfalık manifestosu bunun kanıtı.
Manifestosundaki hezeyanlar aslında Batı'nın Türkiye'ye ve Sayın Erdoğan'a yönelik bilinçaltını
bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkarmış.
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Sayın Erdoğan
'ın da ifade ettiği gibi teröristlerini üzerimize salan ve ülkemizi hedef gösteren odakların asıl derdi Yeni Türkiye'nin
Avrupa'da ve Asya'da yükselişe geçmesi.
Bu yüzden PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C, El KAİDE ve DEAŞ
gibi konvansiyonel terör örgütlerinin
yapamadığını şimdi 'dijital terör
ordularıyla' başarmaya çalışıyorlar. Bu yüzden İslam dünyasının cesaret ve umut kaynağı olan
Sayın Erdoğan'a saldırıyorlar.
Zira Batı'nın reel-kapitalizmi darboğazda, liberal ve seküler milliyetçilik anlayışı
can çekişiyor. Ne Çin
ne de Rusya, Batı'nın ekonomik ve sosyo-kültürel hegemonyasıyla baş edecek bir sistematiğe sahip. Batı'ya karşı tek alternatif konumundaki aktör
sadece Yeni Türkiye
.
Bu gerçeği ilk fark edenler Brzezinski, Fukuyama, Huntington Rutsel, Kaplan ve Goblenz
gibi Amerikalı strateji uzmanlarıydı.
Ne var ki varoluşsal krizi derinleşen Batı'nın
bu saatten
sonra Yeni Türkiye'yi durdurması
artık çok zor.