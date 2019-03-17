Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik neo-haçlı saldırı, Batı dünyasının terör stratejisinde yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Konvansiyonel örgütler yerine üst aklın devreye soktuğu yeni 'dijital ve elektronik ordular dönemi' başlıyor.

Geldiğimiz noktada Batılı istihbarat örgütleri dijital mühendislikte 'level atlamış' durumda.

Çeşitli sanal örgütlerin fenomen olma takıntılı üyelerini adeta birer güdümlü füze gibi trolleyip istedikleri hedeflere yönlendirebiliyorlar.

49 Müslüman'ı katleden terörist Brenton Tarrant'ın (28) dijital geçmişi bu konuda yığınla ipucu içeriyor. Batı medyasının terörist yerine ekstremist demeyi seçtiği Tarrant, sosyal medya hesaplarında ve yayınladığı 47 sayfalık manifestoda en fazla Candace Owens'dan etkilendiğini söylüyor.

Lise mezunu olan sosyal medya fenomeni Owens, 29 yaşında siyahi bir kadın. Neo-faşist Owens, fanatik bir Trump destekçisi ve azılı bir Hitler hayranı.

Öyle ki masumları topluca katleden terörist Tarrant bile Owens'in kriterlerine göre kendini 'ılımlı biri' diye tanımlıyor.

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