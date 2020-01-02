Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bercan Tutar > ABD’nin İran problematiği
BERCAN TUTAR
02 Ocak 2020, Perşembe BERCAN TUTAR

ABD’nin İran problematiği

'ta, 2019'un son günü olan 31 Aralık'ta İran yanlısı Haşdi Şabi milislerinin organize ettiği elçiliğine yönelik işgal girişimi Ortadoğu'da tansiyonun yeniden yükselmesine yol açtı.
Daha önce Suriye, Yemen, Lübnan, Filistin, Hürmüz Boğazı ve Katar gibi cephelerde karşı karşıya gelen ve ABD'nin yeni kapışma adresi bu kez 2019'un Ekim'inden bu yana hükümet karşıtı protestolarla sarsılan Irak oldu.
İran ve ABD arasındaki diğer krizlerin parlama ve sönme seyrine bakınca Bağdat'taki elçilik baskınının yol açtığı gerginliğin fazla derinleşmeyeceği görülüyor.
Tahran ve Washington, Irak işgalinden sonra yaptıkları gibi nüfuz alanlarını korumakta anlaşacaklardır.
Zaten elçilik çevresindeki protestoları bitiren milisleri ABD'ye gereken uyarının verildiğini söyleyerek baskını sonlandırdı.
'Havlaması ısırmasından daha etkili' olduğu söylenen ABD Başkanı Donald Trump ise tehditler savurduktan sonra krizi fırsata çevirip ilk icraat olarak Irak'a 750, Kuveyt'e de 4 bin asker gönderme emri verdi.
Bu son kararla birlikte Ortadoğu'daki 'anlamsız ve sonsuz savaşlardan çekileceğim' diyen Trump'ın göreve geldiğinden bu yana bölgeye gönderdiği asker sayısı böylece 14 bini geçti.

***

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Trump'ın tehditlerinden sonra yaptığı ilk açıklamada 'savaş istemiyoruz' vurgusu dikkat çekiciydi.
Nitekim 13 Haziran 2019'da Hürmüz Boğazı'nda Japon tankerlerine yönelik saldırı ile başlayan krizde de Amerikan yönetimi askeri seçeneği devreye sokmaktan özenle çekinmişti.
Aynı şekilde 14 Eylül 2019'da Suudilerin 2 trilyon dolarlık petrol rafinerisi Aramco'ya saldırıdan sonra da ABD harekete geçmede gönülsüz kalmıştı.
ABD'nin Hürmüz ve Aramco krizleri üzerinden İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkeleri yanına çekme girişimleri de sonuç vermedi.
Hatta Mısır ve BAE gibi ABD'nin en yakın müttefikleri dahi İran'a yönelik "Arap NATO'su"na şerh koymak zorunda kaldı.
Geldiğimiz aşamada Ortadoğu'daki hegemonyasını DEAŞ üzerinden yeniden tesis etme projesi Suriye'de çöken ABD'nin bu kez İran bahanesiyle bölgedeki nüfuzunu artırma senaryolarına artık kimse prim tanımıyor.

***

Bu işte başı çeken Suudilere ve İsrail'e ABD'nin içinden gelen itirazların şiddeti ise her geçen gün artıyor.
Son olarak 15 Eylül 2019'da Washington Post'ta ezber bozan uzun bir makale yayımlayan Amerikalı stratejist Robert Kagan, Beyaz Saray'ın İsrail politikalarını sert şekilde eleştirdi.
İsrail'in ABD'nin terörle savaşına ne asker ne de maddi katkıda bulunduğuna değinen Kagan, Tel Aviv'e her yıl aktarılan 4 milyar dolarlık askeri yardımı da sorguladı.
İsrail'in şimdiye kadar tolere edilen stratejik maliyetinin artık ABD için telafisi imkânsız jeo-politik kayıplara dönüşeceğine dikkat çeken Kagan'ın, "DEAŞ ve El KAİDE'ye karşı mücadelede İsrail askerleri yanımızda savaşmadı. Amerika'nın İran'ı tehdit olarak görmesinin nedeni, İran'ın sadece İsrail'e karşı bir tehdit oluşturmasıdır. Şu an İran, ABD için doğrudan bir tehdit değil" şeklindeki çıkışı ABD'deki Yahudi lobisini adeta ayağa kaldırdı.
Ve öyle görünüyor ki sorunlar çözülmedikçe ABD'nin İsrail endeksli İran muammasına içeriden yükselen tepkiler de giderek keskinleşecektir.
Dolayısıyla kılavuzu İsrail olan ABD'yi önümüzdeki süreçte sadece Ortadoğu'da değil iç siyasette de çok zor günler bekliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN