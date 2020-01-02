Irak'ta, 2019'un son günü olan 31 Aralık'ta İran yanlısı Haşdi Şabi milislerinin organize ettiği ABD elçiliğine yönelik işgal girişimi Ortadoğu'da tansiyonun yeniden yükselmesine yol açtı.

Daha önce Suriye, Yemen, Lübnan, Filistin, Hürmüz Boğazı ve Katar gibi cephelerde karşı karşıya gelen İran ve ABD'nin yeni kapışma adresi bu kez 2019'un Ekim'inden bu yana hükümet karşıtı protestolarla sarsılan Irak oldu.

İran ve ABD arasındaki diğer krizlerin parlama ve sönme seyrine bakınca Bağdat'taki elçilik baskınının yol açtığı gerginliğin fazla derinleşmeyeceği görülüyor.

Tahran ve Washington, Irak işgalinden sonra yaptıkları gibi nüfuz alanlarını korumakta anlaşacaklardır.

Zaten elçilik çevresindeki protestoları bitiren Haşdi Şabi milisleri ABD'ye gereken uyarının verildiğini söyleyerek baskını sonlandırdı.

'Havlaması ısırmasından daha etkili' olduğu söylenen ABD Başkanı Donald Trump ise tehditler savurduktan sonra krizi fırsata çevirip ilk icraat olarak Irak'a 750, Kuveyt'e de 4 bin asker gönderme emri verdi.

Bu son kararla birlikte Ortadoğu'daki 'anlamsız ve sonsuz savaşlardan çekileceğim' diyen Trump'ın göreve geldiğinden bu yana bölgeye gönderdiği asker sayısı böylece 14 bini geçti.

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Trump'ın tehditlerindensonra yaptığı ilk açıklamadavurgusu dikkat çekiciydi.NitekimJapon tankerlerineyönelik saldırı ile başlayankrizde de Amerikan yönetimidevreye sokmaktanözenle çekinmişti.Aynı şekildeSuudilerin 2 trilyondolarlık petrol rafinerisisonrada ABD harekete geçmedegönülsüz kalmıştı.ABD'nin Hürmüz ve Aramco krizleri üzerindengibi ülkeleri yanına çekme girişimleri de sonuç vermedi.Hattagibi ABD'nin en yakın müttefikleri dahi İran'a yönelikşerh koymak zorunda kaldı.Geldiğimiz aşamadaABD'nin bu kezartık kimse prim tanımıyor.

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Bu işteABD'nin içinden gelen itirazlarınşiddeti ise her geçen günartıyor.Son olarak 15 Eylül 2019'dayayımlayandeğinen Kagan, Tel Aviv'eher yıl aktarılan 4 milyar dolarlıkaskeri yardımı da sorguladı.dikkat çeken Kagan'ın, "DEAŞve El KAİDE'ye karşı mücadeledeİsrail askerleri yanımızdasavaşmadı. Amerika'nınİran'ı tehdit olarak görmesininnedeni, İran'ın sadece İsrail'ekarşı bir tehdit oluşturmasıdır. Şu an İran, ABD için doğrudan bir tehdit değil" şeklindeki çıkışı ABD'deki Yahudi lobisini adeta ayağa kaldırdı.Ve öyle görünüyor ki sorunlar çözülmedikçeiçeriden yükselen tepkiler de giderek keskinleşecektir.Dolayısıyla kılavuzu İsrail olan ABD'yi önümüzdeki süreçtebekliyor.