Geçen yüzyılda olduğu gibi 21. yüzyılın küresel siyasetinin güç merkezinde yine petrol ve gaz var.

Enerji kaynaklarının çıkartılması, enerji havzalarıyla yollarının kontrolü ve enerji pazarlarından pay kapma konusundaki küresel mücadele her geçen gün daha da kızışıyor.

Bu nedenle küresel güçlerin enerji politikaları her açıdan dış politikalarının da belirleyici mihveri haline geldi.

Özellikle Türkiye'ye komşu enerji zengini bölgelerde devreye sokulan emperyalist stratejiler, ulusal çıkarlarımız açısından jeo-politik yaklaşımları elzem hale getiriyor.

Dolayısıyla Türkiye, bekasına yönelik 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra ihmal ettiği jeo-politikaya muhteşem bir dönüş yaptı.

Suriye'ye yönelik harekâtlardan sonra ülkemizin en çok ses getiren jeo-politik hamlesi S-400 füzelerinin alımı, TANAP, Türk Akımı ve nükleer santral projeleri ile Libya anlaşması oldu.

Ezber bozan bu hamlelerle Atlantik'in Doğu Akdeniz'deki kirli senaryolarına ağır darbeler indiren Türkiye, devreye soktuğu yeni savunma konseptiyle küresel siyasette stratejik açıdan 'oyun kurucu' bir noktaya geldi.

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DünyadakiIrak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesiileözellikle dekeşfedilendevasa yeni rezervlertamamendeğiştirdi.18 Aralık 2010 tarihindedaha sonra Libya, Mısır ve Suriye gibi Doğu Akdeniz havzasındaki ülkeleri hedef alması bir tesadüf değildi!Zira emperyal stratejilerde tesadüf diye görülen gelişmelerin çoğununolduğunu bilmeyen kalmadı artık.Haliyle Arap Baharı'nın tetiklediği devrimi ters yüz eden emperyal güçler bu yolla Doğu Akdeniz'deki enerjiyi kontrol etmeyi planladı. Ne var kibu kirli oyunu bozdu.

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Bakmayın siz ABD'nin Libya geriliminde arka planda durmasına... ABD'nin asıl gayesi Rusya ve Türkiye'ye karşıhaline gelmektir.Nitekim Libya'nın Türkiye'den asker talep etmesinden sonra ABD Başkanı Donald Trump,dediği Mısır Cumhurbaşkanıaradı.İki liderdiyerek Türkiye'nin Libyahamlesinden duydukları rahatsızlığıifade ettiler.Burada Trump her ne kadar Başkan Erdoğan ile özel ilişkilerine önem verse de 2020 bütçesinin de gösterdiği gibi Amerikan devleti, Doğu Akdeniz'deüzerindenkuruyor.ABD dolgu malzemesi olarak kullandığı Yunanistan'ı silahlandırırken Rumlar üzerinden deizliyor.Türkiye ve Rusya ise ABD'nin yaptırım, şantaj, ambargo ve saldırganlığa dayalı bubir grand stratejiyi savunuyor.Bu nedenle, Libya'da Halife Hafter adına savaşan Wagnerlere ve ABD'nin sinsi provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz'degalip gelecektir.