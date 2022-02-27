Batı ne zaman Rusya'ya yöneldiyse hep hüsranla karşılaştı. Tarihteki bu kural Ukrayna kriziyle yeniden tekerrür etti. İlk olarak Fransa imparatoru Napolyon Bonapart 1812'de Moskova seferine çıktı ve tarihi bir yenilgi aldı. 1941'de de Nazi Almanya'sının lideri Adolf Hitler Moskova'ya taarruza geçti. Ancak üç ay içinde ağır bir hezimet yaşadı.

Batı dünyası bu kez ABD'nin liderlik ettiği NATO üzerinden 'Moskova seferi'ne çıktı. Bu da diğerleri gibi birçok tarihi kırılmaya yol açacak. Çünkü Rus lider Putin, NATO'nun genişleme sürecini tıpkı Napolyon ve Hitler'in Moskova saldırıları gibi görüyor. Nitekim Ukrayna'daki Zelenski iktidarını Neo-Nazi yönetimi diye nitelemesi de bunun kanıtı.

ABD ve Avrupa'nın Rusya'nın bu jeostratejik bakışını bilmemesi olanaksız. Zaten bu nedenle "Acaba danışıklı bir dövüş mü var?" ya da "ABD Başkanı Joe Biden neden açıklamaları ile Ukrayna istilasına yeşil ışık yakarak Putin'i cesaretlendirdi?" şeklindeki sorularla başlayan hatırı sayılır bir literatür daha şimdiden oluşmuş durumda.

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Gerçeği tarih gösterecektir. Fakatve kırmızı çizgileri temel alındığında NATO'yu genişletenlerin Ukrayna'daki işgali de kaçınılmaz hale getirdiğini unutmamak lazım.Zira aralarında Kennan, Kissinger ve Brzezinski gibi ABD'nin Soğuk Savaş'taki dış politikasına yön veren stratejistlerin de bulunduğu sayısız Batılı uzman da NATO'nun genişleme sürecinin riskleri konusunda son yıllarda çok ciddi uyarılarda bulundu.Örneğin Soğuk Savaş'tapolitikasının mimarı olanbile 1998'de "Genişlemenin stratejikbir hata olabileceği"ne dair endişelerinidile getirmişti. Benzer şekildeolarak selamlananeski dışişleri bakanlığı sözcüsü ve şu anki ÇinBüyükelçisiile çalışmabakanlığı da yapmış olan diplomatgibi isimler, NATO genişlemesineRusya'nın vereceği tepkinin iyi hesapedilmesi gerektiğine dikkat çekti.Ne var ki Biden yönetimi bütün bu tarihsel faktörlere ve içeriden gelen uyarılara rağmen ateşe benzinle gitmeyi tercih etti.

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Burada ilginç olan bir tutum ise Rusya'nın tarihsel reflekslerini iyi tanıyan ülkelerdenKremlin'i provoke etmede ABD ile yarışmasıdır.Oysa İngiliz devlet adamıdaha 1939'da Rusların jeopolitik asabiyesinişöyle tarif etmişti: "Rusya'nın reaksiyonlarınınne olacağını önceden tahmin edemem. Rusya sarıp sarmalanmışAma bu muammanın bir anahtarıvar, o da ulusal çıkarlarıdır. Tabii bu çıkarAlmanya gibi belli sınırlar içinde kendinigüvenceye almaktan ibaret değil. Rusya'nınsınırlarıyaşadığı bölgelere kadar uzanıyor..."Churchill'in bu tespiti, Putin'in 2016'dayaptığı ancak Ukrayna krizi nedeniyle yenidengündeme gelençıkışıyla oldukça örtüşüyor.Dolayısıyla 'sınırları yoktur' kelimesini her iki anlamıyla ele almak gerekir. ÇünküRusya'nın müdahil olduğu her savaşkurulmasıyla son buldu.Napolyon'un yenilgisinden sonra 1814'te yapılanAvrupa'dayeniden düzenlendi. Hitler'in hezimetinden sonra dakuruldu.Bakalım NATO'nun hezimeti sonrasında nasıl bir dünyaya uyanacağız?