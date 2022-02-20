Rus yazar Lev Tolstoy'un ünlü romanı Savaş ve Barış ölmez bir edebi eser olmanın yanında aynı zamanda önemli bir tarih felsefesi kitabıdır da. Düşünürler bu nedenle Tolstoy'un dört ciltlik romanının sonuna eklediği 150 sayfalık felsefi bölüme adeta ayrı bir 'kaynak eser' muamelesi yapar.

Bugünlerde dünya Ukrayna'daki krize kilitlenmiş durumda. ABD ve İngiltere, Rusya'nın işgal ve savaşta kararlı olduğunu söylerken Rus lider Vladimir Putin ise "Avrupa'da savaş istemediklerini" söylüyor.

Haliyle bütün gözler tansiyonu hayli yükselen krizin seyrini belirleyecek olan Putin'e çevrilmiş halde.

Fakat herkesin Putin'e odaklandığı yerde Tolstoy, dikkatimizi başka bir yöne çekiyor. 1869'da yayımlanan Savaş ve Barış'ta öyle etkileyici tespitlerde bulunmuş ki insan ister istemez "Tolstoy sanki bugün yaşıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor" izlenimine kapılıyor.

Zira tarih felsefesi anlayışından yapacağımız çıkarımla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Tolstoy yaşasaydı eğer krizle ilgili bize şunu söylerdi: "Liderlerin kendi tutum ve kişiliklerinden ziyade tarihin derin güçleri Ukrayna'daki gelişmeleri belirliyor."

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Kuşkusuzsarsılmaz bağlar vardır.Ancak bu analitik anlayış yerine günümüzde daha çokyorumlamaya yatkın bir zihni melekeye sahibiz.Konuyu netleştirmek adına hemen şunu soralım: Peki nedir Rus lider Putin'i de kontrol eden bu derin tarihi faktörler?Birçok Batılı siyasi, diplomat, gazeteci ve akademisyen gibi Rus analistlerden Tatiana Stanovaya dasöylediği Putin'i 21. yüzyılda doğmuş birbenzetiyor.Bu analizciler Rus liderisergileyip krizi tırmandırmaklasuçluyor. Bu kesimebakılırsa Putin, kendinde tarihin akışınıdeğiştirebilecek kudreti gören birnobranlığa sahip.Oysa tablo hiç de Batılıların manipüle ettiği gibi değil. Tolstoy'un da vurguladığı üzere dünyadaki gelişmeleri belirleyen asıl faktörler,tarihi ve kültürel güçlerdir.Bu anlamda Tolstoy'un tarih felsefesi penceresinden bakınca Ukrayna yanında dünyanın birçok bölgesindekide daha net görülecektir.Böylece günah keçisi olarak önümüze sürülen kişilerden ziyadeyoğunlaşama imkânına kavuşuruz.

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Dolayısıyla Ukrayna krizinin öylegibi Putin'in 'saldırgan karakteriyle' pek bir ilgisi yok.Putin yerine başka bir lider de olsa Rusya şu anki refleksleri gösterirdi.TıpkıABD'nin hep aynı kalanve hiç değişmeyenndekirasyonalite gibi...O yüzden liderlerin karakterleri belirleyici olsa bile o karakterin de tarihsel bir bağlamın ve tasavvurun ürünü olduğunu unutmamak lazım.Bu açıdan Ukrayna krizine ve Rusya'nın ABD liderliğindeki Atlantik'e meydan okuyuşuna baktığımızda, Putin'i de onun devreye soktuğu stratejileri de derinden şekillendirençıkıyor karşımıza.Bunları şöyle özetlemek mümkün... SSCB'nin yıkılmasından sonra Batı'nın yenitutumu, Rusya'yı beka kaygısına sürükleyen, Rusya'nın içişlerine, Rusya'ya uygulananve Rusya'ya karşı kullanılan pejoratifBu tarihsel dinamiklere göre krizin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor. Çünkü tarihin Putin'e yüklediği misyon bunu gerektiriyor.