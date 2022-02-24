Uluslararası statükodaki jeopolitik darboğazı tarihi fırsatlara çeviren Rusya lideri Vladimir Putin'in tektonik hamleleri Euro-Atlantik güvenlik sistemini temelden sarsıyor. Atlantik için artık yolun sonu göründü.

Zira Putin realitesi Batı'nın kâğıttan kaplan olduğunu ortaya çıkardı. Askeri karşılık yerine siyasi ve ekonomik yaptırımlar çaresizliğinin işaretidir. ABD Başkanı Joe Biden ile NATO ve AB yetkililerinin boş açıklamaları nasıl birer mahir çene kavafı olduklarını bir kez daha kanıtladı.

Batı dünyası aslında bırakın Kırım'dan sonra Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerini, bütün Ukrayna'yı Putin'e bırakmaya dünden razı.

Onların derdi Rusya'nın NATO sınırlarındaki Baltık, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerine yönelmemesi.

ABD'nin elçiliğini Polonya'ya taşıması ve Biden'ın Ukrayna lideri Zelenski'ye ülkeyi terk etme telkininde bulunması zaten her şeyi açıklıyor.

Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi Baltık ile Akdeniz hattındaki bölgelerin dönüşümüyle sonuçlanmadan durmayacak. Putin'in yol haritası bu açıdan Karadeniz'in öte yakasındaki jeopolitik görünümü kökten değiştirecektir.

Çünkü Putin'in Ukrayna hamlesi bir son adım değil. Bu daha başlangıç.

Rus liderin 15 Aralık 2021'de ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik talepleri karşılansaydı ve Kiev de 2015'teki Minsk antlaşmasına uygun olarak Donbass'ın özerkliğini tanısaydı o zaman Ukrayna krizi Finlandiya modeli çerçevesinde çözülebilirdi. Böylece Ukrayna tarafsız pozisyonuyla toprak ve siyasi bütünlüğünü koruyabilirdi. Fakat Batı ile flörtü tercih eden Kiev, büyük bir hata yaptı.

Şimdi bunun bedelini ödüyor. Bu açıdan Ukrayna diğer eski Sovyet ülkeleri için de bir ihtar mahiyetinde.

***

Çünkü attığı her adımı Putin,olarak görüyor. Son günlerdeki konuşmaları da bunun birer kanıtı. Hedefinde ABD'nin Soğuk Savaş'tan sonrasloganıyla inşa ettiği 'Euro-Atlantik sistemi'ni yıkmak var. Putin bu amacınıKremlin sitesinde yayımlananadlı makalesinde açıkça ilan etmişti zaten.Makalede Kiev'iilaneden Putin, "Hem Ruslar, hem Ukraynalılarhem de Belaruslular, Avrupa'nın en büyükdevleti olan Eski Rusya'nın mirasçılarıdır"diyor. Polonya ile birlikte Baltık ülkelerinive Kırım'dan Balkanlarauzananşeklinde tanımlıyor.Amacı da bu bölgelerde eskiden olduğu gibiprojesini yeniden hayata geçirmek.Bunu yapabilir de. Zira karşısında kendisini durduracak askeri bir güç yok. Putin'inbir nedeni deiyi bilmesi.Üstelik ABD'nin savaşacak iradesi de yok. Putin yeni dünyasını inşa ederken yeşilci Biden'ın pilotlarıhaftalık sorti sayısını düşürmekle meşgul.Pentagon'da askerlere savaş eğitimi yerineveriliyor.Örneğin Ulusal Savunma Üniversitesi'ndeolarak nitelen Fransız ekonomistkapitalist sistemin dönüşümünü içeren 'dersleri, muhafazakâr çevrelerden büyük tepki görüyor.Haliyle her tür inisiyatif artık Putin'de. Dünya bu nedenle ABD ve AB liderlerinden ziyade Putin'in ne yaptığına ve yapacağına bakıyor.