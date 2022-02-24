Uluslararası statükodaki jeopolitik darboğazı tarihi fırsatlara çeviren Rusya lideri Vladimir Putin'in tektonik hamleleri Euro-Atlantik güvenlik sistemini temelden sarsıyor. Atlantik için artık yolun sonu göründü.
Zira Putin realitesi Batı'nın kâğıttan kaplan olduğunu ortaya çıkardı. Askeri karşılık yerine siyasi ve ekonomik yaptırımlar çaresizliğinin işaretidir. ABD Başkanı Joe Biden ile NATO ve AB yetkililerinin boş açıklamaları nasıl birer mahir çene kavafı olduklarını bir kez daha kanıtladı.
Batı dünyası aslında bırakın Kırım'dan sonra Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerini, bütün Ukrayna'yı Putin'e bırakmaya dünden razı.
Onların derdi Rusya'nın NATO sınırlarındaki Baltık, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerine yönelmemesi.
ABD'nin elçiliğini Polonya'ya taşıması ve Biden'ın Ukrayna lideri Zelenski'ye ülkeyi terk etme telkininde bulunması zaten her şeyi açıklıyor.
Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi Baltık ile Akdeniz hattındaki bölgelerin dönüşümüyle sonuçlanmadan durmayacak. Putin'in yol haritası bu açıdan Karadeniz'in öte yakasındaki jeopolitik görünümü kökten değiştirecektir.
Çünkü Putin'in Ukrayna hamlesi bir son adım değil. Bu daha başlangıç.
Rus liderin 15 Aralık 2021'de ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik talepleri karşılansaydı ve Kiev de 2015'teki Minsk antlaşmasına uygun olarak Donbass'ın özerkliğini tanısaydı o zaman Ukrayna krizi Finlandiya modeli çerçevesinde çözülebilirdi. Böylece Ukrayna tarafsız pozisyonuyla toprak ve siyasi bütünlüğünü koruyabilirdi. Fakat Batı ile flörtü tercih eden Kiev, büyük bir hata yaptı.
Şimdi bunun bedelini ödüyor. Bu açıdan Ukrayna diğer eski Sovyet ülkeleri için de bir ihtar mahiyetinde.
***Çünkü attığı her adımı Putin, Rusya imparatorluğunun inşası olarak görüyor. Son günlerdeki konuşmaları da bunun birer kanıtı. Hedefinde ABD'nin Soğuk Savaş'tan sonra 'Tek ve özgür Avrupa' sloganıyla inşa ettiği 'Euro-Atlantik sistemi'ni yıkmak var. Putin bu amacını 12 Temmuz 2021'de Kremlin sitesinde yayımlanan 'Ruslar ve Ukraynalıların tarihsel birliği üzerine' adlı makalesinde açıkça ilan etmişti zaten.