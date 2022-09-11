Geçen yüzyılın en büyük siyasi transatlantiği olarak görülen ve hükmetmediği okyanus kalmayan ABD bugünlerde balıkçı teknelerinin denizde bıraktığı izden bile daha az etki bırakıyor küresel siyasette.

Esip gürlemesine rağmen Pasifik Okyanusu'ndaki Solomon Adaları'nın nezdinde bile hükmünün kalmadığını görüyoruz.

Belki de bu yüzden olsa gerek Amerikan yönetimi küresel jeo-politikadan daha fazla sosyo-kültürel meselelerle ilgileniyor.

Pentagon'da hipersonik füzeler, yeni muharebe taktikleri ve yeni nesil savunma teknolojileri yerine askerlere cinsiyetçilikle mücadele ve ırksal farkındalık gibi seminerler veriliyor.

Nitekim Afganistan, Irak, Suriye, Libya ve Ukrayna hezimetleri, Amerikan askeri yetkililerinin pek ilgisini çekmiyor. Benzer şekilde askere yazılanların neden yüzde 50 oranında azaldığı da pek sorun edilmiyor.

FBI ve CIA ise kreşler için hazırladıkları ırksal ve kültürel çeşitliliği kutsayan videolarla çocukların toplumsal farkındalığını artırmaya çalışıyor.

Ne var ki bu çabalar bir sonuç vermemiş görünüyor. Yoksa enflasyon ile birlikte suç oranı şu an ülkede son 40 yılın zirvesine tırmanmazdı.

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Korona salgınındaortayaçıktı. Salgınla mücadelede insanların bencilliğitavan yaptı. Kimsenin dayanışma ve toplumsalsağlığı gözetmediği görüldü.Şimdi ise pandeminin tetiklediği enflasyon, enerji ve tedarik krizleriyle boğuşanFakirlikten yoksulluğa doğru giderek şiddetlenenorta sınıfların bugününü ve geleceğini silip süpürmüş durumda.Devletin çalışanları korumadığını ve siyasilerin de insanların hak ve birikimlerini gereksiz yerlere savurduğunu görenenflasyonla paralel şekilde yükseliyor.Mesela işçilerin emeklilik fonlarında toplanankadar paranın çalışanlara değil hükümet tarafından öncelik arz etmeyen çevre yatırımlarına harcandığı ortaya çıktı.Joe Biden yönetimi faizleri artırarakçalışıyor. FakatuzmanlarABD devletinin bu sarmaldan çıkmasınınçok zor olacağı kanısında.

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Çünkü ABD'nin içeridekindan başka dışarıda da zorlu düşmanları var. Amerikan yönetimi bugüngiriştiğini ilan ettiği Rusya ve Çin karşısında pek bir varlık gösteremiyor.Zira ülkenin trilyonlarca doları gerçek ihtiyaçlar yerine cinsiyetçilik ve ırkçılıkla mücadele gibi ideolojik mahiyete sahipnin toplumda kökleşmesi için harcanıyor.İş, sağlık, eğitim, güvenlik, istihdam, ulaşım ve enflasyonla mücadele gibişu anki yöneticiler tarafından pek rağbet görmüyor.Jeo-politik hedefler için asker, para ve zaman bulamayan ABD yönetimi, liberal çevrelerin ve üst gelir grubunun sosyo-kültürel dünyasıyla sınırlıher türlü imkânı seferber ederek kesenin ağzını açıyor.Bu nedenle ABD'nin askeri, bilimsel ve kültürel rekabet gücü küresel düzeyde azalıyor. Rusya bugün nükleer başlıklıÇin olası bir savaşta Tayvan'a yaklaşmaya çalışan 12 milyar dolarlık ABD uçak gemilerini batıracak her tür füzeye sahip.Birçok teknolojik ve bilimsel alandaki öncülüğünün yanı sıra Çin ayrıca dünyadaüretimi için gereken temel maddelerin yüzde 90'ını sağlıyor.Haliyle Amerikalı askeri tarihçida ifade ettiği gibi ne içeridene dışarıda kimse artık ABD'den serbestticaret, insan hakları, hukukun üstünlüğü,demokrasi, eşitlik ve özgürlük nutukları dinlemekistemiyor. Çünkü ABD bugün geçmişiyleve halkıyla savaşırken rakipleri ise hem geleceğehazırlanıyor hem de dünya için yeni birgeleceği hazırlıyor.Umarım 'Batıcı siyasilerimiz', ideolojik saplantılı Amerikalı yöneticilerin ülkelerini sürüklediği bu içler acısı trajediden bir ders çıkarır. Özellikle de geçmişine ve halkının değerlerine savaş açan bizim 'tarafından.