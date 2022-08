Çok kutuplu yeni dünyanın kurucu aktörleri konumundaki Türkiye, Rusya ve Çin'in kritik hamleleri ABD'nin 'Imperium Americana' rüyasını kâbusa çevirdi. Haliyle ABD'nin 1991'den sonra devreye soktuğu 'Yeni Roma' olma projesi başka bahara kaldı. Fakat kimi Amerikalı aydınlar hâlâ nostaljik halüsinasyonlar görmeye devam ediyor.

Onlardan biri de 'Akıllı güç/smart power' kavramsallaştırmasıyla tanınan Harvard Üniversitesi'nden siyaset bilimci Joseph S. Nye... Tarihin Sonu'nu ilan eden Francis Fukuyama'nın bile pes edip artık Beyaz Saray için 'reform risaleleri' yazdığı bir dönemde "Is The American Century Over/Amerikan Yüzyılı Bitti mi?" adlı kitabındaki üstenci tavrını sürdüren Nye, ABD'yi tahtından indirecek bir gücün hâlâ ortalıkta bulunmadığı kanısında.

Oysa 15 Temmuz 2016'daki işgal ve darbe girişimine Türkiye'nin verdiği destansı yanıt, Ukrayna krizinde Rusya'nın sergilediği duruş ile Çin'in Tayvan krizinde ortaya koyduğu ekonomik, askeri ve diplomatik meydan okumalar Nye'nin frapan iddiasını kökten çürütmüş durumda. Pentagon'a yakın The Atlantic dergisindeki yazarlar dahi bugün ABD'nin küresel hegemonya stratejisinin Türkiye özelinde 'siyasi bir hezimete' dönüştüğünü itiraf ediyor.

Avrupa'da isegazetesi 21 Ağustos'takinüshasında Sayın Erdoğan'ıngöz kamaştıran bir diplomasiyleTürkiye'yikonumuna getirdiğininaltını çiziyor.Bu anlamda Türkiye, Rusya ve Çin'e karşı siyasi, askeri ve ekonomik stratejileri birer birer çöken ABD'nin küresel darboğazı giderek derinleşiyor. Zira eski başkanlarındanbile 10 Ağustos'ta yayınladığıisimli videoda ABD'yidiye nitelemişti.ABD'nin bu kaçınılmaz sona maruz kalacağı belliydi. Sovyet Rusya'nın dağılmasıylayaşayan ABD,dünyaya yegâne evrensel hakikatler diye dikte etti ve kafasındaki her sanrıyı gerçeğe dönüştürmeye çalıştı. Farklı ülke ve uygarlıklarınbasit bir istatistiki veriye indirgeyip yok sayan Amerikan yönetimi Irak, Afganistan, Suriye, Libya ve Ukrayna'dapeş peşe yaşadı/yaşıyor.

ABD, Türkiye'ye yönelik planlamalarda da aynıile hareket etti. Sonuç hüsran oldu. Türkiye'yi Suriye veya Ukrayna kapanına kısma senaryoları çöktü.Burada ABD'nin asıl hedefinin Türkiye ve Rusya arasında ivme kazanan işbirliğini Suriye ve Ukrayna krizleri yoluyla baltalayarak iki ülkeyi karşı karşıya getirmek olduğunu unutmamak lazım.Bu nedenle ABD içingerçeği oldukça kritik bir öneme sahip. Zira(1997) "Ukrayna, ABD'nin Avrasya'daki nüfuzu için kullandığı satranç piyonlarından biridir. Ukrayna olmazsadönüşür" tespitinde bulunur.ABD bugün Ukrayna'yı emperyal çıkarları için Rusya ile savaşa sürüklediği birdönüştürdü. Ukrayna gibiolarak nitelenen Türkiye için de aynı plan söz konusu.Dolayısıyla ABD, Ukrayna ve Suriye krizlerini Türkiye'nin Rusya ve bölge ülkeleriyle bütünleşmesini engelleyen birerolarak kullandı. Ancak bu tezgâh Türkiye'nin Rusya ve İran ile kurduğu yeni stratejik ilişkiler sayesinde akamete uğratıldı.15 Temmuz 2016'dan sonra savunmadan çıkıp taarruza geçen Türkiye bırakın Suriye, Libya ve Kafkasya'da boy göstermeyi bugün Ukrayna'da biledönüşmüş halde.İşte bu güçlüsinsi senaryolaryanında ülkemize yönelikda tuzlabuz ediyor. Tıpkı Le Figaro vediğer Batılı medyanın SayınErdoğan'a yönelik son dönemlerdekigörüldüğügibi...