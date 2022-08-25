Çok kutuplu yeni dünyanın kurucu aktörleri konumundaki Türkiye, Rusya ve Çin'in kritik hamleleri ABD'nin 'Imperium Americana' rüyasını kâbusa çevirdi. Haliyle ABD'nin 1991'den sonra devreye soktuğu 'Yeni Roma' olma projesi başka bahara kaldı. Fakat kimi Amerikalı aydınlar hâlâ nostaljik halüsinasyonlar görmeye devam ediyor.
Onlardan biri de 'Akıllı güç/smart power' kavramsallaştırmasıyla tanınan Harvard Üniversitesi'nden siyaset bilimci Joseph S. Nye... Tarihin Sonu'nu ilan eden Francis Fukuyama'nın bile pes edip artık Beyaz Saray için 'reform risaleleri' yazdığı bir dönemde "Is The American Century Over/Amerikan Yüzyılı Bitti mi?" adlı kitabındaki üstenci tavrını sürdüren Nye, ABD'yi tahtından indirecek bir gücün hâlâ ortalıkta bulunmadığı kanısında.
Oysa 15 Temmuz 2016'daki işgal ve darbe girişimine Türkiye'nin verdiği destansı yanıt, Ukrayna krizinde Rusya'nın sergilediği duruş ile Çin'in Tayvan krizinde ortaya koyduğu ekonomik, askeri ve diplomatik meydan okumalar Nye'nin frapan iddiasını kökten çürütmüş durumda. Pentagon'a yakın The Atlantic dergisindeki yazarlar dahi bugün ABD'nin küresel hegemonya stratejisinin Türkiye özelinde 'siyasi bir hezimete' dönüştüğünü itiraf ediyor.
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Avrupa'da ise Fransız Le Figaro
gazetesi 21 Ağustos'taki
nüshasında Sayın Erdoğan'ın
göz kamaştıran bir diplomasiyle
Türkiye'yi dünyanın vazgeçilmez ülkesi
konumuna getirdiğinin
altını çiziyor.
Bu anlamda Türkiye, Rusya ve Çin'e karşı siyasi, askeri ve ekonomik stratejileri birer birer çöken ABD'nin küresel darboğazı giderek derinleşiyor. Zira eski başkanlarından Donald Trump
bile 10 Ağustos'ta yayınladığı 'A Nation in Decline'
isimli videoda ABD'yi 'çöküşe geçen bir devlet'
diye nitelemişti.
ABD'nin bu kaçınılmaz sona maruz kalacağı belliydi. Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla güç zehirlenmesi
yaşayan ABD, stratejik kuruntularını
dünyaya yegâne evrensel hakikatler diye dikte etti ve kafasındaki her sanrıyı gerçeğe dönüştürmeye çalıştı. Farklı ülke ve uygarlıkların kültürel asabiyesini
basit bir istatistiki veriye indirgeyip yok sayan Amerikan yönetimi Irak, Afganistan, Suriye, Libya ve Ukrayna'da Vietnam'dan beter hezimetleri
peş peşe yaşadı/yaşıyor.
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ABD, Türkiye'ye yönelik planlamalarda da aynı hastalıklı strateji
ile hareket etti. Sonuç hüsran oldu. Türkiye'yi Suriye veya Ukrayna kapanına kısma senaryoları çöktü.
Burada ABD'nin asıl hedefinin Türkiye ve Rusya arasında ivme kazanan işbirliğini Suriye ve Ukrayna krizleri yoluyla baltalayarak iki ülkeyi karşı karşıya getirmek olduğunu unutmamak lazım.
Bu nedenle ABD için hem Ukrayna hem de Ukrayna'daki Türkiye
gerçeği oldukça kritik bir öneme sahip. Zira Zbigniew Brzezinski
, 'Büyük Satranç Tahtası'nda
(1997) "Ukrayna, ABD'nin Avrasya'daki nüfuzu için kullandığı satranç piyonlarından biridir. Ukrayna olmazsa Rusya bir Avrupa imparatorluğuna
dönüşür" tespitinde bulunur.
ABD bugün Ukrayna'yı emperyal çıkarları için Rusya ile savaşa sürüklediği bir rehine ülkeye
dönüştürdü. Ukrayna gibi "Avrasya'nın kilidi"
olarak nitelenen Türkiye için de aynı plan söz konusu.
Dolayısıyla ABD, Ukrayna ve Suriye krizlerini Türkiye'nin Rusya ve bölge ülkeleriyle bütünleşmesini engelleyen birer 'jeopolitik kapan'
olarak kullandı. Ancak bu tezgâh Türkiye'nin Rusya ve İran ile kurduğu yeni stratejik ilişkiler sayesinde akamete uğratıldı.
15 Temmuz 2016'dan sonra savunmadan çıkıp taarruza geçen Türkiye bırakın Suriye, Libya ve Kafkasya'da boy göstermeyi bugün Ukrayna'da bile oyun kuran küresel bir aktöre
dönüşmüş halde.
İşte bu güçlü reelpolitik performans,
sinsi senaryolar
yanında ülkemize yönelik kirli algı operasyonlarını
da tuzla
buz ediyor. Tıpkı Le Figaro ve
diğer Batılı medyanın Sayın
Erdoğan'a yönelik son dönemlerdeki 'göz kamaştıran hayıflanmalarında'
görüldüğü
gibi...