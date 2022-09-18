Dünya siyasetinde küresel düzeydeki eksen kayması giderek hızlanıyor. Bir bakıma mevcut statükoyu ve eski dünyayı temsil eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) liderliğindeki Atlantik yerine Çin, Rusya ve Türkiye liderliğinde yeni bir güç merkezi doğuyor. Asya- Pasifik bölgesinde yükselen bu güç merkezi her geçen gün 'Yeni ABD' diyebileceğimiz 'Avrasya Birleşik Devletleri'ne doğru yol alıyor.

'Eski ABD' hemen her alanda kan kaybederken atağa geçen 'Yeni ABD' ise son örneğini Türkmenistan'ın tarihi kenti Semerkand'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde de gördüğümüz üzere dört bir koldan yükselişini sürdürüyor.

15-16 Eylül'deki ŞİÖ Devlet Başkanları 22. Toplantısı'ndan sonra yayımlanan bildirge küresel statükonun artık işlevsizleştiğini ilan eden bir 'ihtiyatlı manifesto' niteliğindeydi.

Atlantik'i paniğe sevk etmeyecek özenli bir dilin seçildiği deklarasyondaki en dikkate değer husus ABD'nin keyfi olarak domine ettiği Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) reform yapılması çağrısı ile üye ülkelerin ulusal para birimlerinin kullanım oranının artırılması kararı oldu.

Bir diğer önemli nokta da ekonomik ve siyasi niteliğiyle öne çıkan ŞİÖ'nün üyeleri arasında 'Barış Misyonu' adıyla askeri ve savunma alanlarında da işbirliğinin daha da derinleştirilecek olmasıdır.

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Sayınolduğu zirveye,Rusya, Kazakistan, Kırgızistan,Tacikistan, Pakistan, Hindistan,Belarus, Moğolistan, İran davetliTürkmenistan ve Azerbaycanliderleri katıldı.Atlantik karşıtı en etkili kutup görülen ŞİÖ,ilesürdürdü.ile 9 üyeye ulaşan ŞİÖ,da diyalog ortağı statüsü verdi.olduğu ŞİÖ, önümüzdeki süreçtestatüsü verecek.Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, Tacik-Kırgız sınır çatışması ve Ukrayna Savaşı gölgesinde toplanan zirvede Avrasya ülkeleri arasında birçok dev projeye imza atıldı.Türkiye,ve tahılkoridoruyla ilgili yeni detaylariçin Rusya ile anlaşma tazeledi. Ayrıcaarasındabirbirine bağlayanüzerinden 280km'lik bir ulaşım koridorununoluşturulması kararlaştırıldı.Bu koridor Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşaneklenecek. Böylece modern İpek Yolu projesinin, Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle daha erken faaliyete geçecek.

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Orta Koridor dışında en dikkate değer bir hamle de Çin ile Rusya arasında imzalananprojesi oldu. Rusya'dan Çin'e yılda 50 milyar metreküp gaz taşıyacak olan ve 2030'da bitirilmesi hedeflenen bu dev proje, her açıdanBir bakıma Rusya'nın bloke edilenprojesini telafi edecek olan Sibirya-2 hattı, 2014'te Çin-Rusya arasında imzalanan 400 milyar dolarlık dev enerji projesinin ikinci aşaması. İlk aşama, kapasitesi 33 milyar metreküp olan ve yapımına 2019'da başlanan Sibirya -1 hattıydı.Rusya gazı Çin'e bin metreküpü 200 dolardan satacak. Rusya, Avrupa'ya aynı miktar gazı halen 350 dolardan satıyor.Hâsılı kelamgibi üç okyanus arasındauzanangörünümündeki devasa Avrasyacoğrafyasındaki ülkeler her alandaişbirliklerini güçlendiriyor. ŞİÖ zirvesibunun başarılı bir pratiği oldu.Eğer 'eski ABD'büyük ihtimalle'yeni ABD' göğüsleyecek. Dünyanın gidişatı da bunu gösteriyor zaten.