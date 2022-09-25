Türkiye bugün tam yedi asır öncesinde olduğu gibi yine Batı ve Doğu arasındaki küresel güç mücadelesinin tam merkezinde yer alıyor.

Yedi asır önce bir uç beyliği olan Osmanlı Devleti o dönemdeki coğrafi, ekonomik, kültürel ve siyasi dinamikleri ustaca kullanarak bir cihan imparatorluğuna dönüşmüştü.

Osmanlı kurulurken Batı'da Haçlı seferlerinden umduğunu bulamayan Orta Çağ Avrupası ile Anadolu ve Balkanlar'daki gücü giderek azalan Bizans yer alıyordu. Doğu'da ise Moğol istilalarıyla paramparça olmuş bir İslam dünyası vardı.

O çağın süper gücü konumundaki aktör Moğollardı. Moğollar, Cengiz Han'ın (1162 - 1227) bayrağı altında 1206'da harekete geçerek 1296'ya kadar süren işgallerle Çin, Sibirya Ovaları, Orta Asya, Doğu Avrupa ve Küçük Asya'ya (Anadolu) kadar büyük bir coğrafyayı ele geçirdi.

Değerli tarihçilerimizden Cemal Kafadar, bu istilayı "Moğol barışı sayesinde Avrasya ekonomisinin küreselleşmesi" şeklinde yerinde bir kavramsallaştırma ile ifade ediyor.

Gerçekten de Moğol istilaları Büyük Avrasya coğrafyasında Kuzey'den Güney'e doğru Sibirya'dan Anadolu, İran, Suriye ve Mezopotamya'ya; Doğu'dan Batı'ya da Japonya, Kore, Hindistan, Çin ve Rusya'dan başlayıp Macaristan, İtalya, Sırbistan ve Bulgaristan'a kadar siyasi ve ekonomik güç haritasını dönüştürmediği bir ülke bırakmadı.

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Kafadar, 1995 yılında çıkanisimli çığır açıcı kitabında bir uçbeyliğinden cihan imparatorluğuna dönüşenOsmanlı'nın kuruluş ve yükseliş dönemindekibu dinamikleri detaylarıyla açıklıyor.Benzer bir analojiyle diyebiliriz kiiktidarından sonraparanteze alınmışde aynen OsmanlıDevleti'nin refleksleriyle hareket ediyor.Çünkü Türkiye de aradaki yedi asırlık zamana rağmenmahiyet açısından hayli benzer küresel, bölgesel ve siyasi gelişmelerle karşı karşıya.1299'da kurulan Osmanlı Devleti, Moğol istilalarının etkisini yitirdiği 1296'dan sonra darmadağın haldeki İslam dünyasınınolarak yükseldi.Osmanlı'nın kurulduğu ve yükseldiğiCemal Kafadar'ın tanımlamasıyla söylersek her tür canlı hayvan, kürk, dokuma ve ipek ticaretinin yapıldığıgibiydi.

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Batı Anadolu ile Doğu Akdeniz'deki ticareti deolarak kullanan Osmanlı'nın en büyük avantajlarından biri de Selçukluların siyasi, iktisadi ve manevi mirasıydı.gibi maneviönderler Osmanlı'nın yükselişinde adeta birerişlevi gördü.Bugün de aynı şartlar söz konusu.diye niteleyebileceğimiz Batı dünyası, son dört asırdır devam eden işgallerle yeryüzünde neredeyse istila etmediği yer bırakmadı. Ancak onlar da Moğollar gibi sona yaklaştı. Ukrayna cephesi üzerindenile Avrasya güçleri arasındaki ölümcül mücadele, Türkiye'ye büyük imkânlar sunuyor. Osmanlı'nın yükselişine etki eden dinamikler bugün de geçerli.Bunları şöyle özetleyebiliriz...olan coğrafyamızın uluslararası siyasetve ticaretteki vazgeçilmez üstünlüğü, geçmiştentevarüs ettiğimiz, yerlisavunma sanayii hamlesi ile yeniden dirilişeönderlik eden kurucu siyasi iradenin kararlılığı.Bu dört dinamik sayesinde Türkiye, 20 yıl gibi kısa bir sürede Anadolu ülkesinden bir dünya devletine dönüşmeye başladı.Tarihçiler boşuna,Uygun zemin ve zamanda bu asabiye harekete geçer" dememişler. İşte bu yüzdenarasındaki mücadelenin merkezinde yer alan Türkiye, izlediğiile 'İki Cihan Âresinde'ki atası Osmanlı'nın ustalığını aratmayan bir performans sergiliyor.