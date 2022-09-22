Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı askeri operasyon, Ukrayna ve Rusya arasında bir çatışmadan ziyade ABD liderliğindeki Atlantik'in temsil ettiği 'tek kutuplu küresel statüko' ile Rusya, Çin ve Türkiye'nin liderliğini yaptığı 'çok kutuplu yeni bir dünya savunucusu blok' arasında amansız bir savaşa işaret ediyor.

Nitekim Rus lider Vladimir Putin'in sık sık 'bu savaşın bir medeniyetler mücadelesi' olduğunu dile getirmesi boşuna değil. Son olarak Savunma Bakanı Sergey Şoygu da önceki gün Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Bu açıklamalar savaşın mahiyetini, sebep ve hedeflerini göstermesi açısından önemli. .

İşte bu yüzden Rusya, Kırım'ı ilhak ettiği 18 Mart 2014'ten bu yana bu büyük savaşa hazırlanıyordu. Kremlin, oldukça kapsamlı bir şekilde planlar yapıp her tür senaryoyu hesap ederek strateji geliştirdi.

Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nın ilk aşamalarında başkent Kiev ve Harkov'a saldıran Rus ordusu sonra taktik değiştirdi. Rus yanlılarının yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle Kırım'a kara bağlantısının kilit noktaları konumundaki Herson, Mariupol ve Melitopol ile Zaporijya nükleer santralinin bulunduğu kentlere yöneldi.

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Rusya'nın yeni stratejisi elde ettiğidönüştürmeyedayanıyor. Bu nedenle Ukrayna'nınDonetsk ve Luhansk kentleri (Donbas bölgesi)ile Zaporijya ve Herson'dailebu bölgeler ya Rusya'ya bağlanacak ya dabağımsızlık ilan edecek. Referandum kararındansonra bir kritik açıklama da Putin'dengeldi.(dün)halka seslenen Rus liderilan etti.Bu kritik adımlar, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı Batı tamamen teslim olana kadar bitirmeyeceğine işaret ediyor. ÇünküRusya'nınher tür imkânını seferber edeceğini ve gerekirse nükleer silah bile kullanacağını gösteriyorZira savaşın uzaması demek,demektir. Daha şimdiden halklar isyan etmeyebaşladı. Böyle giderse Avrupa'daki siyasibölünme daha da artacak.

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Önümüzdeki süreçte Rusya'ya yaptırımlara karşı çıkan Macaristan'a yeni ülkeler katılabilir. NitekimveRusya ile barışı ve uzlaşmayı seçen partiler anketlerde favori görünüyorDolayısıylaZincirlemeşekilde daha büyük kaosları da tetikleyecek.Daha şimdidenbaşladı. Avrupa kıtasındaÖrneğin, İngiltere'deenerji krizi nedeniyleAlmanya ve Fransa başta olmaküzere diğer ülkeleri de benzer bir son bekliyor.Bu daanlamına geliyor. Enerji kıtlığınıntetiklediği bu krizin sadece burada duracağınısanmak safdillik olur.Bu ekonomik kriz ister istemez, Ukrayna'da savaş isteyenABD ve İngiltere yanlısı hükümetlerin devrilmesineve Rusya ile anlaşmaya hazır yenikadroların iktidara gelmesine yol açacaktır.İşte Ukrayna Savaşı'nda yeni bir aşamaya işaret eden referandum kararı ile seferberlik ilanı her açıdan Rus lider Putin'in ABD yanlısıanlamına geliyor.Savaştaki bu yeni aşamanın özellikle Türkiye ve Çin gibi ülkeler için ne tür jeopolitik imkânlara gebe olduğu ise diğer yazıya.