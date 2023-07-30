26 milyonluk Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleşen darbenin yankıları sürüyor. Çarşamba gecesi bir grup asker ülkenin 2021'de seçilen ilk sivil Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'u devirdi.

Ülkedeki güç açmazı devam ederken darbe yanlısı bazı kişilerin taşıdığı Rus bayrakları Batı'daki alarmı had safhaya taşıdı. ABD, AB ve BM devrik Bazoum'u desteklediğini yineledi.

Martta ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Birkaç kişinin eylemleri, yüz milyonlarca dolarlık ABD yardımını tehdit ediyor" derken Fransa da darbe lideri General Abdourahmane (Omar) Tchiani'yi tanımadığını duyurdu.

Birçok uzman darbeyi Batı'nın Sahel bölgesindeki en sadık müttefiki Nijer'in Rusya'nın nüfuzuna girmesi olarak görüyor. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, "Yaşananlar, Nijer halkının sömürgecilerle mücadelesidir" mesajını paylaşırken Kremlin'e yakın siyaset bilimci Alexander Dugin de darbeyi memnuniyetle karşıladı.

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OrtalamaNijer'deki darbeninBatı'da paniğe yol açması boşunadeğil. ÇünküNijer'e sınırı olan yedi ülkeninaltısında iç savaşlar sürüyor. Budarbe 2020'den itibaren Batı ve OrtaAfrika'daki sekizinci darbe.Batı için trajik olanı Mali, Gine, Burkina Faso ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki darbelerden sonra bu ülkelerin Batı'dan uzaklaşıpFransa ve ABD için bölge ülkelerinin zengin kaynaklarını sömürmede Nijer kilit bir üs konumunda.sahip Nijer'in zenginliğiFransa'ya akarkenile Sahelbaşta olmak üzere Sahra altı ile KuzeyAfrika'yı kontrolde Nijer'i hayati birmanivela olarak kullanıyordu.ŞimdidevrilmesiyleFransa ve ABD'nin Nijer'deki tezgâhlarıağır bir darbe aldı. ZiraNijer'inde Rusya'ya yaklaşması kaçınılmazgörünüyor. Üstelik Mali gibi Nijer deülkedekisınırdışı edebilir.

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İşte bu yüzden ABD'nin Sahel eski özel elçisiİngiltere'nin Afrika Bakanıve eski CIA ajanı ve 'yeni analist'kadar hemen her Batılı alarmda.Nitekim Nijer'ibenzeten Hudson, "Haritaşu anda Batılıların çıkarlarına elverişsizgörünüyor." diye hayıflanıyor.cuntacılarıifadesiyleaşağılıyor. Çünkü Nijer'dedarbecileridesteklemesi Batılı siyaset ve medyaçevrelerini deliye çevirdi.Peki, bundan sonra neler olabilir? Batı, Rusya ile yakınlaşmasın diyeFakat köprülerin altından çok sular aktı.ABD'nin Sahel temsilcisi Pham bile,diyor.Yani Rusya'ya karşı Wagner darbesine yeltenen Batı'nın kendisi darbe yedi. Bu darbenin üstünebaşka ellerinden gelen bir şey olduğunu sanmıyorum. Devran Afrika'da da değişiyor artık.